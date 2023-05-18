Посевная в Украине может побить рекорд за 12 лет: Минагропрод раскрыл детали

Украина в 2023 году, несмотря на военные действия и огромные масштабы минирования территорий, может посеять рекордное за 12 лет количество яровой пшеницы. Речь идет о 285 тыс. га, которые планируется засеять этой культурой во время весенней посевной.

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По состоянию на середину мая засеяно было уже 247 тыс. га яровой пшеницы. Об этом сообщили в Минагропроде.

"В последний раз в Украине во время весенней посевной подобные площади пшеницы засеивали 12 лет назад. К примеру, в 2013 году, к началу войны России против Украины и временной оккупации части наших территорий, этот показатель составил 160,2 тыс. га. В 2021 году – украинские аграрии засеяли 192,1 тыс. га яровой пшеницы", – говорится в сообщении.

Лидером по посеву этой культуры стала Днепропетровская область. В прошлом году лидировала Тернопольская, а в 2021-м – Житомирская.

"Несмотря на возросшие площади посева яровой пшеницы, их доля составляет всего 10% от общей площади производства этой культуры в Украине. Так что такой рост существенно не компенсирует общее сокращение посевных площадей пшеницы в новом сезоне", – предупредили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США считают, что Украина в 2023/24 г. сократит производство пшеницы на 21% по сравнению с предыдущим годом. Украина сможет экспортировать 10 млн тонн пшеницы по сравнению с 15 млн тонн в текущем 2022/23 году.