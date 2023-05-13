В США спрогнозировали, сколько Украина сможет вырасти и продать пшеницы

Украина в 2023/2024 сократит производство пшеницы на 21% по сравнению с предыдущим годом. Украина сможет экспортировать 10 млн тонн пшеницы по сравнению с 15 млн тонн в текущем 2022/23 году, экспорт кукурузы будет составлять 16,5 млн тонн по сравнению с 25,5 млн тонн.

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Министерство сельского хозяйства США в своем прогнозе пояснило, что причиной станет меньший урожай и сокращение экспортных запасов. В то же время, ведомство улучшило оценку экспорта пшеницы на этот год на 0,5 млн тонн – до 15 млн тонн, объяснив это лучшей, чем ожидалось, работой "зернового коридора" и "линий солидарности".

Прогноз по американской пшенице на 2023/24 год предполагает сокращение поставок и экспорта, увеличение внутреннего использования и меньшие запасы по сравнению с 2022/23 годом. Запасы пшеницы в США прогнозируются ниже чем в прошлом году, с меньшими начальными запасами и лишь немного большим производством. Все производство пшеницы прогнозируется на уровне 1 659 миллионов бушелей, что незначительно больше, чем в прошлом году, благодаря увеличению посевных площадей.

Мировой прогноз по пшенице на 2023/24 год предполагает снижение поставок, торговли, потребления и конечных запасов. Мировое производство прогнозируется на рекордных 789,8 млн тонн, что на 1,5 млн больше. Более крупные урожаи в ряде стран, включая Аргентину, Канаду, Китай, ЕС и Индию, частично компенсируется значительным спадом в Австралии.

Урожайность всей пшеницы, прогнозируемая на уровне 44,7 бушелей с акра, составляет 1,8 бушелей ниже, чем в прошлом году. Первый основанный на обзоре прогноз производства озимой пшеницы 2023/24 г. на 2 процента по сравнению с прошлым годом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответ на решение Молдовы ограничить импорт украинской сельхозпродукции правительство Украины готовит постановление о запрете молдавского импорта. Данное ограничение уже было согласована и находится в процессе реализации правительством.