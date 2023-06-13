Правила для интернет-магазинов в Украине станут жестче: что изменится

В Украине ужесточатся правила онлайн-торговли. Интернет-магазинам придется обязательно раскрывать полную информацию о своей продукции и предприятии в целом, если не они хотят нарваться на санкции от контролирующих органов.

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Об этом говорится в новой редакции закона "О защите прав потребителей", которую нардепы 263 голосами (поименное голосование) приняли уже во втором чтении. Теперь документу осталось дождаться подписи президента, и тогда новые правила вступят в силу.

Как объяснил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, предыдущий закон был принят еще в 1991 году и сильно устарел. Этот документ регулярно менялся и дополнялся, но все же нуждался в системном обновлении. В частности, в старом законе содержались нормы, которые не работали на практике, но при этом усложняли как работу бизнеса, так и возможности потребителя защитить свои права.

"Очень важное решение – ведь все мы в режиме 24/7 являемся потребителями... В новом законе, гармонизированном с европейским законодательством, учтены все современные реалии, включая такие инструменты эпохи диджитализации, как электронная коммерция и цифровые услуги, маркет-плейсы, прайс-агрегаторы, "проверенные продавцы" и т.п. – с установлением перечня обязательной информации о продукции и предприятии, которая должна предоставляться при осуществлении электронной торговли и ответственности за ее отсутствие", – объяснил Гетманцев.

Кроме того, закон предусматривает введение электронных гарантийных документов. По ним граждане могут отремонтировать неисправную технику, даже если она была приобретена в интернете без предоставления бумажного гарантийного талона.

Также новая редакция закона позволит решать споры между продавцами и покупателями будет вне судебного порядка. Это касается исключительно продукции и услуг стоимостью до 50 тыс. грн. Такой спор можно будет решить через внесудебные органы – например, специальные комиссии. Если стороны не согласятся с их решением, уже тогда можно будет судиться.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как права украинцев нарушают в супермаркетах. С помощью нескольких схем магазины вынуждают украинцев платить больше и покупать ненужный товар.

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