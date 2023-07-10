Правила изменились: "ФОПов" обязали использовать РРО при наложенных платежах через "Новую почту"

Украинским физлицам-предпринимателям ("ФОПам") нужно использовать регистратор расчетных операций (РРО/ПРРО, "кассовый аппарат") при отправке товара наложенным платежом через "Новую почту". Несмотря на индивидуальные ответы налоговой на запросы "ФОПов" такое правило действительно существует.

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Об этом сообщил налоговый консультант Александр Зарайский. Также эти данные подтвердил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"ПРРО теперь нужен, если средства на IBAN по договору с NovaPay заходят? На каком этапе это стало расчетной операцией?" – спросили у Гетманцева. "Нужен", – ответил Гетманцев.

Зарайский же предоставил информацию со ссылкой на собственную индивидуальную налоговую консультацию (ИНК) №1693 в ГНС от 4 июля 2023 года. По словам эксперта, последние полтора года ГНС в индивидуальных налоговых консультациях писала, что регистраторы расчетных операций в таких случаях можно не применять.

Однако в июле позиция изменилась. "Учитывая изложенное выше, сообщаем, что в описанных предпринимателем в обращении обстоятельствах применения РРО, формирование и отправка вместе с товаром расчетного документа установленной формы и содержания является обязательным по всем договорам купли-продажи, заключенным с покупателями", – процитировал эксперт сообщение налоговой.

Поэтому Зарайский рекомендует "ФОПам" придерживаться этой рекомендации, даже если ранее ГНС в консультациях делала другие разъяснения. "Чтобы минимизировать риски, я рекомендовал бы все равно применять РРО/ПРРО при отправке товаров через "Новую почту" и получении наложенных платежей от NovaPay (независимо от того, как она была получена), даже если ГНС Украины вам предоставила ранее ИНК, где сказано, что этого можно не делать. Просто на всякий случай", – подчеркнул Зарайский.

По его словам, в старых ИНК "Новая почта" якобы считается "курьерской службой", а теперь компанию рассматривают как "экспедитора". Поэтому изменились и требования. "Потому ссылка предпринимателя на разъяснение ГНС по организации хозяйственных взаимоотношений с курьерскими службами не отвечает фактическим обстоятельствам", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с августа возобновятся налоговые проверки бизнеса. Коснутся они не всех – гарантированно налоговая придет только к бизнесу из отдельных категорий, а также к тем, кто уплатит меньше всех налогов в своей отрасли. Планово проверять большинство "ФОПов" по-прежнему не будут.

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