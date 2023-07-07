Проверки бизнеса возвращаются: к кому нагрянет налоговая в 2023-24 годах

В Украине с августа возобновятся налоговые проверки бизнеса. Коснутся они не всех – гарантированно налоговая придет только к бизнесу из отдельных категорий, а также к тем, кто уплатит меньше всех налогов в своей отрасли. Планово проверять большинство "ФОПов" по-прежнему не будут.

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Соответствующие нормы содержатся в законопроекте № 8401, который вступит в силу с 1 августа. Нормы документа объяснили налоговая консультантка Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская и бизнес-адвокат Богдан Янкив.

"Фактические и камеральные проверки разрешены еще с августа-2022. А то, что меняется сейчас, касается исключительно документальных проверок – плановых и внеплановых, когда документы могут проверять за определенный длительный промежуток времени (год, два или даже больше)... "ФОПов" проверять и дальше не смогут, кроме тех, что продают подакцизные товары. Большинство юридических лиц тоже проверять не смогут", – отметил Янкив.

Кого точно проверит налоговая

В законе четко прописано, что внеплановые документальные проверки можно будет проводить исключительно по таким основаниям:

обращение налогоплательщика по заявлению о проверке;

у нерезидентов, имеющих источники дохода в Украине;

у финорганизаций и организаций, имеющих нарушения в сфере валютного контроля.

График плановых документальных проверок в 2023-2024 годах разрешат обновлять ежемесячно. Но коснутся они исключительно таких компаний или предпринимателей:

тех, кто производит или продает подакцизные товары;

тех, кто предоставляет финансовые услуги;

тех, кто организует азартные игры и лотереи.

Впрочем, как предупреждает Томашевская, с проверками нагрянут и к тем бизнесам, которые сочтут рисковыми. Вывод будет делаться на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года. Список рисков такой:

уровень уплаты налога на прибыль и/или НДС на 50% и более ниже уровня уплаты в отрасли;

дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем в 2 раза;

выплата юридическим лицом заработной платы ниже средней по предприятиям его отрасли в его регионе;

по предприятиям его отрасли в его регионе; общая сумма расходов, отраженных в налоговой декларации об имущественном положении и доходах, составляет 75% или более от суммы общего годового дохода, указанного в декларации (при условии, что сумма общего годового дохода составляет 10 млн грн и более).

"Если внимательно присмотреться к критериям проверяемых, можно сказать, что предприятия участвуют в налоговом аукционе: кто оплатит налогов меньше всех по своей отрасли – попадет в план проверок... В кабинете налогоплательщика есть пункт, позволяющий проанализировать критерии налоговых рисков для вашей фирмы. Правда, сегодня данные там устаревшие... Поэтому общая рекомендация владельцам бизнеса – быть готовыми к возможной плановой налоговой проверке", – отмечает Томашевская.

Проверки бизнеса с 1 августа – дополнительные условия и исключения

Новым законом, по словам Янкива, устанавливаются четские условия, при которых могут быть проведены проверки. "Это должны быть безопасные условия, чтобы проверка состоялась, а именно: должен быть доступ в помещение и документы, а также возможность провести инвентаризацию", – отметил адвокат.

Он также напомнил, что никакие проверки не смогут проводить на любых предприятиях, налоговых адрес которых зарегистрирован на временно оккупированной территории или в районах ведения активных боевых действий. Это правило касается даже бизнесов из групп, которые обозначены обязательными для проверок.

Кроме того, по словам Томашевской, в силе остается мораторий на проверки плательщиков единого налога первой и второй групп. Причем этот мораторий будет действовать до 1 августа 2024 года. Этот мораторий не применяется, если проверки связаны с прекращением предпринимательской деятельности, то есть, если предприниматель решил "ликвидироваться".

"Обратите внимание, что для налогоплательщиков, которых запрещено проверять, останавливается срок хранения документов и информации для проверок. Следовательно, со временем налоговые органы смогут проверить документы за эти годы", – предупредила Томашевская.

Как сообщал OBOZREVATEL, также с 1 августа в Украине отменят льготные налоги для "ФОПов" в 2%. Таким предпринимателям придется сменить группу. Сделать это можно, написав заявление. Без подачи заявления "ФОПов" с 2% переведут на третью группу с уплатой 5%.

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