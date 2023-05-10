Прежние цены больше не действуют: как на АЗС Украины переписали стоимость бензина и дизеля

В Украине подешевело автотопливо. Так, с 9 по 10 мая средняя стоимость 1 литра бензина А-95 на заправках снизилась на 19 коп. – до 46,05 грн. Дизтопливо же подешевело на 18 коп./л – до 45,03 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: за сутки цены на бензин А-95 снизил ряд сетей. В частности:

Укрнафта – на 1 грн/л, до 44 грн;

SOCAR – на 1 грн/л, до 47,99 грн;

KLO – на 70 коп./л, до 45,29 грн;

Автотранс – на 1 грн/л, до 45,98 грн;

UPG – на 60 коп./л, до 44,9 грн;

Авантаж 7 – на 50 коп./л, до 42 грн;

Mango – на 67 коп./л, до 43,07 грн;

Neftek – на 2 грн/л, до 44,99 грн.

Дешевле всего бензин А-95 стоит в сети RLS – 40 грн/л. А кроме того, на заправках:

Авантаж 7 – 42 грн/л;

Укр-Петроль – 43 грн/л;

Mango – 43,07 грн/л;

Chipo – 43,27 грн/л;

Кворум – 43,48 грн/л;

Маркет – 43,49 грн/л;

Prime, Олас – 43,5 грн/л;

VST – 43,9 грн/л;

Укрнафта – 44 грн/л.

Дороже всего же ресурс продают в сети Shell – 48,31 грн/л. В топ лидеров также входят ОККО, WOG, SOCAR – 47,99 грн/л.

Также ряд сетей снизили цены на дизель. Это:

Укрнафта – на 1 грн/л, до 43,5 грн;

SOCAR – на 1 грн/л, до 46,99 грн;

БРСМ-Нафта – на 21 коп./л, до 41,49 грн;

KLO – на 70 коп./л, до 43,29 грн;

U.GO – на 43 коп./л, до 44,39 грн;

Автотранс – на 25 коп./л, до 44,48 грн;

Авантаж 7 – на 50 коп./л, до 42 грн;

Mango – на 83 коп./л, до 42,07 грн;

Маркет – на 1 грн./л, до 42,99 грн;

Neftek – на 2 грн/л, до 44,99 грн.

Дешевле всего ДТ продают в сети Prime – 40,9 грн/л. Далее идут:

RLS – 41 грн/л;

БРСМ-Нафта – 41,49 грн/л;

Олас – 41,5 грн/л;

VST – 41,9 грн/л;

Авантаж 7 – 42 грн/л;

Mango – 42,07 грн/л;

Chipo – 42,33 грн/л;

Укр-Петроль – 42,5 грн/л.

Самые высокие цены выставили в сети Shell – 47,89 грн/л. За ней следуют:

Авіас – 47 грн/л;

SOCAR – 46,99 грн/л;

ОККО – 46,5 грн/л;

WOG – 46,49 грн/л.

Цены будут расти

В то же время в НБУ ожидают роста цен на топливо. По прогнозам, это произойдет уже в июле. Там объясняют: причиной этого является возврат налогов на довоенный уровень, который должен заработать именно с 1 июля.

"В текущем году горючее будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень, однако в дальнейшем цены на топливо стабилизируются. ... В ближайшие месяцы рост цен на горючее в годовом измерении будет очень волатильным (изменчивым. – Ред.) – от незначительного ускорения в апреле до падения в июне и возобновления роста с июля", – рассказали в Нацбанке.

При этом там подчеркнули: на стабилизацию же цен после их роста повлияет снижение мировых цен на нефть. Тем не менее до того времени из-за эффектов переноса стоимости горючего на цены других товаров и услуг "усилится давление на стоимость транспортных услуг".

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Там риск получить некачественное топливо намного меньше.

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