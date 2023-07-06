Прежние цены больше неактуальны: как изменилась стоимость аренды жилья в Киеве
Снимать жилье в Киеве стало дороже. Так, за год (с 5 июля 2022 по 5 июля 2023-го) средние цены выросли на 1000 грн – с 11 000 грн до 12 000 грн.
Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: дешевле всего снимать квартиры в Деснянском районе столицы – в среднем 8250 грн. Дальше идут:
- Подольский – 9233 грн;
- Оболонский – 9500 грн;
- Святошинский – 10 250 грн;
- Днепровский, Соломенский – 11 000 грн;
- Дарницкий – 12 000 грн.
Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе. Здесь аренда жилья в среднем стоит 20 000 грн. За ним следуют:
- Шевченковский – 19 990 грн;
- Голосеевский – 15 750 грн.
Как изменились расценки за месяц
А вот за последний месяц цена аренды жилья в столице выросла не так сильно. В среднем цены увеличились всего на 49 грн.
А вот в полугодовом разрезе аренда жилья вообще подешевела. Расценки снизились на 144 грн.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру
Чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8000 грн – таких объявлений насчитывается 11,6%. А кроме того:
- 10 000 грн – 8,5%;
- 6000 грн – 7,5%.
Стоимость аренды 2-комнатных квартир
Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7800 грн – 9,7% объявлений. Также часто встречаются цены:
- 10 200 грн – 8,9%;
- 15 000 грн – 7,2%.
Какие расценки на аренду 3-комнатных квартир
3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 200 грн – 9,6% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также популярные цены:
- 10 400 грн – 7,4%;
- 8800 грн, 12 800 грн – 5,1%.
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты ожидают роста спроса на аренду квартир в столице ближе к осени. Среди причин – частичное возвращение выехавших из страны из-за войны.
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