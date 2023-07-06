Прежние цены больше неактуальны: как изменилась стоимость аренды жилья в Киеве

Снимать жилье в Киеве стало дороже. Так, за год (с 5 июля 2022 по 5 июля 2023-го) средние цены выросли на 1000 грн – с 11 000 грн до 12 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: дешевле всего снимать квартиры в Деснянском районе столицы – в среднем 8250 грн. Дальше идут:

Подольский – 9233 грн;

Оболонский – 9500 грн;

Святошинский – 10 250 грн;

Днепровский, Соломенский – 11 000 грн;

Дарницкий – 12 000 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе. Здесь аренда жилья в среднем стоит 20 000 грн. За ним следуют:

Шевченковский – 19 990 грн;

Голосеевский – 15 750 грн.

Как изменились расценки за месяц

А вот за последний месяц цена аренды жилья в столице выросла не так сильно. В среднем цены увеличились всего на 49 грн.

А вот в полугодовом разрезе аренда жилья вообще подешевела. Расценки снизились на 144 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

Чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8000 грн – таких объявлений насчитывается 11,6%. А кроме того:

10 000 грн – 8,5%;

6000 грн – 7,5%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7800 грн – 9,7% объявлений. Также часто встречаются цены:

10 200 грн – 8,9%;

15 000 грн – 7,2%.

Какие расценки на аренду 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 200 грн – 9,6% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также популярные цены:

10 400 грн – 7,4%;

8800 грн, 12 800 грн – 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты ожидают роста спроса на аренду квартир в столице ближе к осени. Среди причин – частичное возвращение выехавших из страны из-за войны.

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