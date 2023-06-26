Сколько стоит аренда жилья в Киеве и что изменится к осени: прогноз

Средняя цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 6,4 тыс. грн в месяц, 2-комнатных – 10,4 тыс. грн, 3-комнатных – 14 тыс. грн. Обычно рынок недвижимости активизируется весной и осенью. Дополнительно спрос на съем квартир в Киеве вырастет ближе к осени, поэтому стоимость может измениться.

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Такой прогноз озвучил риэлтор и глава Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (СФНУ) Александр Бойко в комментарии "РБК-Украина". Он отметил, что рынок недвижимости динамичен, на него влияют разные факторы.

"Часть жителей крупных городов, вынужденно выехавших за границу из-за войны, будут возвращаться ближе к осени. И тогда уже в конце этого лета мы увидим еще более активное повышение спроса в аренде", – сказал специалист.

При этом в сегменте новостроек аренда на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры в Киеве выросли. По словам риелтора, съем жилья в течение 2023-го подорожал на 15-20%.

Сколько стоит аренда квартир в Киеве?

Деснянский район – 9 тыс. грн;

Днепровский – 11 тыс. грн;

Подольский – 9,3 тыс. грн;

Оболонский – 9,5 тыс. грн;

Соломенский – 10 тыс. грн;

Дарницкий – 10 тыс. грн;

Шевченковский – 19 тыс. грн;

Печерский – 20 тыс. грн;

Голосеевский – 15 тыс. грн;

Святошинский – 10 тыс. грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, несмотря на целую серию обстрелов Киева страной-террористкой Россией в мае, приоритеты арендаторов при выборе жилья не изменились. Единственное условие, которое остается, – наличие бомбоубежища неподалеку.

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