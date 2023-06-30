Прежних цен уже не будет: в Украине с 1 июля будет дорожать топливо

В Украине с 1 июля отменяется льготный 7%-ный НДС на автомобильное топливо (будет 20%), а также возвращаются стандартные уровни акцизов. Это приведет к подорожанию бензина на 8 грн за литр и дизтоплива – на 3-4 грн. А вот цена на автогаз вырастет несущественно.

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Об этом рассказал аналитик нефтерынка Александр Сиренко. При этом, как считает экономист Олег Гетьман, подорожание будет постепенным.

"В цифрах это будет до 8 грн на литре бензина, 3-4 грн – на дизельном топливе. А по сжиженному газу я был бы оптимистичнее, исходя из текущей конъюнктуры. Газа на рынке много, он дешевеет. Я думаю, что плюс 1 грн мы увидим в июле, точно не 3 грн... Нет оснований для прогнозирования плюс 3 грн", – отметил Сиренко.

Гетьман отмечает, что подорожание топлива повлияет в первую очередь на владельцев автотранспорта. А существенного подорожание других товаров не ожидается.

Никаких апокалиптических прогнозов мы как экономисты не можем дать... Это будет не одномоментно, скорее всего, а постепенно, ведь разные заправки имеют разные запасы... Вторичные эффекты – (подорожание) продуктов питания, других товаров и услуг – оцениваются не слишком существенно. Это добавляет к инфляции дополнительно 0,3-0,5 процента", – уточнил специалист.

Напомним, в марте 2022 года акцизы на бензин и дизель в Украине были уменьшены до ставки 100 евро за тысячу литров. Также был уменьшен НДС с 20% до 7%.

Однако со временем паника на рынке спала, и уже осенью 2022 года были внесены изменения в законодательство, которые предусматривают возвращение с 1 июля 2023-го НДС 20% и старых уровней акцизов. По состоянию на 2023 год в приоритет вышло наполнение бюджета страны, т. к. тратить международную финпомощь на военные расходы Украина не имеет права.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже начали расти цены на бензин и дизельное топливо (ДТ). Так, 28-29 июня отдельные сети подняли его стоимость на 0,6-2 грн/л.

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