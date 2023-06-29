В Украине изменились цены на бензин и дизтопливо: какие ценники выставили АЗС

В Украине начали расти цены на бензин и дизельное топливо (ДТ). Так, 28-29 июня отдельные сети подняли его стоимость на 0,6-2 грн/л.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95". Так, на 2 грн/л горючее подорожало в сети Prime.

Бензин А-95 на ее станциях теперь стоит 45 грн/л, ГП – 43,5 грн/л. На 2 грн/л также удорожали все виды горючего в сети Neftek. Также на 1 грн/л бензины подросли на станциях KLO, сеть U.GO подняла цены на 0,57-1,43 грн/л.

Как изменятся цены на бензин в июле?

По прогнозу директора специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, в Украине с 1 июля в случае возвращения довоенных налогов на горючее АЗС увеличат цены на бензин больше, чем прогнозировалось ранее. Так, если власти введут довоенные акцизы на горючее и повысит НДС с 7% до 20%, тогда сети поднимут стоимость бензина примерно на 12 грн/л.

Со своей стороны, дизельное топливо может подорожать примерно на 10 грн/л, автогаз – на 5 грн/л. Согласно прогнозу специалиста, после 1 июля бензин А-95 в Украине может стоить 56,56 грн за литр, ГП – около 53 грн/литр, автогаз – до 31,91 грн/литр.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, проверить бензин на наличие в нем большого количества химпримесей и присадок можно буквально через минуту. Для этого понадобится только лист белой бумаги.

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