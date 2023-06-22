Курс доллара в Украине изменился 22 июня: сколько стоит, в каких банках выгоднее покупать и продавать

В Украине курс доллара 22 июня изменился по сравнению со вчерашним днем. Сегодня американская валюта стоит 36,80/37,30 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению с 21 июня курс и на покупку и продажу снизился на 5 копеек.

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Официальный курс доллара в Украине остался на уровне 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

На продажу самый большой курс опубликовал Креди Агриколь Банк – 37,70 грн/$, самый маленький – ПриватБанк, Универсал Банк и OTP Bank – 37,25 грн/$.

Среди крупных украинских банков наибольший курс на покупку установил OTP Bank – 36,85 грн/$. Наименьшую стоимость валюты определил Креди Агриколь Банк – 36,50 грн/$.

Как изменится курс доллара в Украине к концу недели?

До конца этой недели на наличном валютном рынке в Украине сохранится стабильная и прогнозируемая ситуация, такой прогноз озвучил Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Да, курсовые рамки не изменятся – доллар будет стоить 37-38 грн, евро – 40-41 грн.

По словам эксперта, общественное напряжение в течение последних 10 дней, связанное, прежде всего, с ситуацией на фронте и последствиями враждебной агрессии, существенно не скажется на наличном рынке валют.

OBOZREVATEL сообщал, что НБУ ввел новые правила обмена валют. В результате банки и обменники обязаны принимать практически все банкноты (кроме имеющих определенный перечень повреждений). За нарушение банки могут быть оштрафованы на 400 тыс. грн, а обменники – на 5% уставного капитала.

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