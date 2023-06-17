ПриватБанк временно остановит все операции, карты и банкоматы не будут работать: названа причина и срок 

ПриватБанк 18 июня с 00:30 до 06:00 остановит все операции с картами. Это необходимо для того, чтобы провести регламентные работы.

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"В ночь на 18 июня ПриватБанк проводит регламентные работы процессингового центра, операции с карточками будут на паузе до 6 утра. В ночь на 18 июня 2023 года ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы повысить качество и безопасность платежей картами", – сообщает банк на своей странице в Telegram.

Во время проведения работ 18 июня с 00:30 до 06:00 временно приостановят все операции с картами. Аналогичная пауза продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

"Обычно банк производит работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ", – отмечают в банке.

Напомним, ПриватБанк объявил о возобновлении приема наличной валюты в терминалы самообслуживания. Доллары и евро можно будет обменять на гривни с помощью терминалов уже с 22 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Нацбанк заявил о намерении в ближайшее время изменить правила обмена иностранной валюты. Требования к состоянию банкнот смягчат.

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