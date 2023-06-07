"Продается очень срочно": сколько стоит самая дешевая однокомнатная квартира в Киеве 

В Киеве однокомнатная квартира площадью 19 квадратов продается за 19 тыс. долларов. Это самое дешевое жилье на "вторичке" в жилом состоянии.

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Это следует из данных профильного портала недвижимости. Речь идет о квартире недалеко от метро Академгородок. Площадь жилья составляет всего 19,6 квадрата (кухня 3,8 квадрата). "Бронедверь. Стеклопакеты. Квартира переделана в студию. Частичный ремонт. Санузел полностью в кафеле, душ. На полу везде плитка. Зарегистрированных нет, два собственника. Продажа от представителя собственников", – говорится в объявлении.

"Продается очень срочно", – отмечают в объявлении. Согласно строительным нормам, в Украине минимальная площадь однокомнатной квартиры составляет 30 квадратов. При этом в старых домах можно найти гостинки площадью значительно меньшей. Также и в новостройках можно найти жилье небольшой площади.

К примеру, в районе Соцгорода квартиру площадью всего в 13,5 квадратов продают за 29,5 тыс. долларов. В квартире сделали ремонт, а водном небольшом помещении разместили и кухню, и спальню, и рабочую зону.

Отметим, средняя стоимость полноценной однокомнатной квартиры составляет 44,5 тыс. долларов. Цены на жилье снизились в результате полномасштабной войны и ракетных атак на столицу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 44,5 тыс. долларов. За эти деньги можно купить жилье в хрущевке.

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