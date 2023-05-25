Производитель Milka и OREO объявлен международным спонсором войны: что это значит

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую компанию Mondelez International в список международных спонсоров войны. Эта фирма производит шоколад Milka и Alpen Gold, печенье OREO и TUC, батончики Picnic, жвачки Dirol и др. Впрочем, решение НАПК не означает, что продукцию Mondelez International запретят в Украине.

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Так, Mondelez International 25 мая попала в список "Война и санкции" в качестве международного спонсора войны. Перечень составляет НАПК совместно с Министерством юстиции Украины.

Американская компания продолжает активную работу на рынке России, платит Кремлю налоги и таким образом финансово поддерживает агрессию против Украины. Тольк по итогам 2022 года российская дочка Mondelez заплатила в бюджет России свыше $61 млн налогов.

В РФ компания имеет три крупных производства: "Большевик", фабрику в Покрове и завод в Великом Новгороде. "Компания является лидером рынка в категориях: шоколад, шоколадные конфеты и бисквиты, а также занимает второе место на рынке в категории жевательной резинки и карамели", – отмечает НАПК.

Интересно, что после полномасштабного вторжение РФ в Украину сотрудники Mondelez в Литве, Латвии и Эстонии официально обращались к гендиректору материнской компании Дирку Ван де Путу с просьбой остановить деятельность в России. Тем не менее, в Mondelez International ответили на это формальным заявлением о "приостановке новых инвестиций и вложений в рекламу" в РФ.

На самом же деле компания продолжает продвигать свою продукцию в РФ и завозить на этот рынок новинки. "Mondelez публично афиширует свою благотворительную помощь детям, пострадавшим от российского вторжения в Украину. Однако в то же время лукаво расширяет свою деятельность в стране-агрессоре и продолжает платить значительные средства в ее госбюджет. Который тратится в том числе и на ракеты, убивающие украинских детей", – подчеркивает НАПК.

Что означает объявление спонсором войны

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Как говорится на самом сайте проекта "Война и санкции", он призван оказывать давление на соучастников войны. Но в случае, если будут составляться новые санкционные списки СНБО Украины, лица и компании из перечня будут также предложены для включения в такие списки.

Mondelez International – далеко не первая международная компания, попавшая в указанный список. В него уже внесены Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Leroy Merlin, Xiaomi и другие.

Все эти компании пока продолжают работу в Украине, т. к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против этих компаний будут введены санкции, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы 25 компаний из Европы, поставляющих армии РФ микросхемы, снаряды и амуницию. Такие товары идут в Россию из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши.