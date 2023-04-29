Пять стран ЕС запрещают импорт сельхозпродуктов из Украины: названа дата

Европейская комиссия планирует временно запретить импорт продовольствия из Украины в пять стран ЕС со 2 мая. Это решение должно заменить односторонний запрет, введенный Польшей, Болгарией, Словакией, Румынией и Венгрией.

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Об этом сообщает Radio Szczecin. Согласно соглашению, достигнутому накануне ЕК с Польшей, Румынией, Словакией, Болгарией и Венгрией, юридические службы ЕК и генеральная дирекция по торговле подготовят необходимые регулятивные акты. Цель состоит в том, чтобы они вступили в силу 2 мая.

По просьбе Украины из списка продукции, на которую распространяется запрет, изъято подсолнечное масло, а пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник остались. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил 25 апреля после заседания в Брюсселе Совета ЕС по сельским вопросам, что страны ЕС близки к тому, чтобы найти общее решение проблемы агропродукции из Украины, которая обрушила цены на ряд государств-членов ЕС на востоке Евросоюза.

"Предложение (Европейской) комиссии состоит в том, чтобы ввести временную запрет на импорт не для всего Европейского Союза, а для этих пяти пограничных стран на пять чувствительных продуктов: кукурузу, пшеницу, рапс, подсолнечник и подсолнечное масло", - объяснив член ЕК.

Напомним, поляки, а вместе с ними и венгры запретили экспорт и даже транзит украинской агропродукции. И хотя в заявлениях, в частности, речь шла о возможных нарушениях нормативов пестицидов, настоящей причиной может быть обычный протекционизм.

Еврокомиссия уже подсчитала, что фермеры в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии потеряли около 417 млн евро из-за наплыва дешевого украинского зерна. И сейчас эти страны одна за другой лишают Украину возможности продавать свою продукцию на их территориях. Это поднимает политику ЕС, а также демонстрирует будущие проблемы, которые придется решить украинской дипломатии на пути к евроинтеграции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше изменили правила депортации иностранных граждан. Эти правила могут относиться и к украинцам.

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