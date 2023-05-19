Раскрыта схема ввоза бензина и автогаза из Беларуси в Украину: детали

В Украину могут завозить нефтепродукты и пропан-бутан из Беларуси. В наше государство может попадать топливо с Мозырьского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

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О вероятной схеме рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко. "Почему у нас такое внимание только к нефтепродуктам российского происхождения, а белорусские – нормально? Если спросить, где девается мозырский бензин, которого 1 млн тонн в год в Украину раньше импортировали, то ответа нет. Я предполагаю, что в принципе ничего не изменилось, кроме логистики ", – сказал он.

Как действует схема ввоза из Беларуси?

Сиренко отметил: белорусский продукт могут перевозить из НПЗ в Мозыре в Усть-Лугу в России (порт), а затем поднимать на корабли и развозить по северу Европы. Да, в частности, эти объемы попадают в Украину.

Отметим, вчера, 10 мая, Кабмин внес изменения в постановление № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", которые делают невозможным попадание российского топлива, нефти и нефтепродуктов в Украину. Однако он касается только РФ, белорусский продукт в список не входит.

По словам Сиренко, рынок уже долго ждал решения правительства по предотвращению поставок в Украину сжиженного газа из Беларуси. Исследование вопроса продолжалось с осени-2022.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине создадут минимальные запасы нефти и нефтепродуктов (МЗНН). Объемы должны покрывать как минимум 90 дней чистого среднесуточного импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления.

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