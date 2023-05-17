Запасы на 90 дней и отслеживание всех движений на рынке: как в Украине будет работать новая топливная система

В Украине создадут минимальные запасы нефти и нефтепродуктов (МЗНН). Объемы должны покрывать как минимум 90 дней чистого среднесуточного импорта или 61 день среднесуточного внутреннего потребления.

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Также теперь запускается электронная система репортинга, в которой будут отслеживаться все движения на рынке нефтепродуктов, сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Должны быстро пройти все процедуры, чтобы перейти к этапу практического создания МЗНН", – отметил нардеп.

"Украина движется к созданию МЗНН. Довольно медленно, как на мой взгляд, ведь о необходимости их создания впервые заговорили почти четверть века (!) назад. Длительное время все упиралось то ли в отсутствие средств, то ли в отсутствие желания и многие другие "весомые причины". Однако формирование минимальных запасов – это не просто о желании или нежелании, это прежде всего обязательство Украины соблюдать Директиву Рады 2009/119/ЕС, и в свете ускорения нашего евроинтеграционного движения вопрос приобретает все большую актуальность и остроту", – рассказал депутат.

Предлагаются такие критерии и параметры формирования МЗНН:

запасы должны покрывать минимум 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 день среднесуточного внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов;

субъекты рынка (структуры, осуществляющие производство, импорт, переработку, продажу, транспортировку, хранение нефти и нефтепродуктов) создают МЗНН на собственных мощностях, хранят их на мощностях ответственных хранителей (собственников резервуаров), формируют банковскую гарантию для финансового обеспечения выполнения обязательств;

замена МЗНН осуществляется после истечения 50%, но не более 70% срока хранения/годности. Детально регламентируются признаки кризисной ситуации на рынке нефтепродуктов и алгоритм действий в случае ее наступления, в частности раскрытие МЗНН.

OBOZREVATEL сообщал: аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко прогнозирует, что в Украине к концу весны могут снизиться цены на дизельное топливо. При этом стоимость автогаза, по всей вероятности, останется на нынешнем уровне.

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