Используют схемы с морфлотом: стало известно, как российское дизтопливо попадает в Украину

В Украину поступают российские нефтепродукты морским путем. Для этого страна-террористка прибегает к разным схемам и переписывает коносаменты (документы, выдаваемые перевозчикам груза грузовладельцу, удостоверяющие право собственности на отгруженный товар).

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Однако нефтепродукты не имеют маркировки НПЗ из страны-агрессоры РФ. Об этом рассказал OBOZREVATEL эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

"Россияне не глупы в этом плане, они используют разнообразные схемы с морским флотом, переписывают коносаменты и др. Я сомневаюсь, что в порты приходят нефтепродукты с маркировкой производства российских НПЗ. Скорее всего, это делается методом переписи коносаментов или перепродажи, может происходить с привлечением индийских каких-то заводов. Однако у меня есть уверенность, что объемы российских нефтепродуктов, импортируемых нашими операторами, несколько преувеличиваются со стороны "премиальных" игроков рынка нефтепродуктов Украины. Такая проблема действительно существует, но не имеет слишком критического значения для нашего рынка", – сказал эксперт.

Ранее Косянчук рассказал, что в Украине цены на бензин могут вырасти на 10-11 грн/л, на дизельное топливо (ДТ) – на 7-8 грн/л и на автогаз – на 3,5-4 грн. Такой сценарий возможен по возвращению с 1 июля налога на добавленную стоимость (НДС) на горючее на довоенный уровень в 20%. В настоящее время она составляет 7%.

Специалист отметил, что в настоящее время наблюдается профицит нефтепродуктов на рынке. За прошлую неделю более чем на 1 грн/л в оптовом сегменте снизилась стоимость.

OBOZREVATEL сообщал: аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко рассказал, что в Украину стали завозить еще большие объемы российского пропан-бутана и нефтепродуктов. В основном смеси везут из Латвии и Польши, из Литвы завозится меньше.

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