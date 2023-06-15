Ривненская АЭС покупает сотни литров пива на 20 тыс. грн: что известно о необычном тендере

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) объявила тендер на закупку пива почти на 19,8 тыс. грн. Речь идет о закупке 466 литров напитка (в том числе безалкогольного) в таре по 0,5 и 1 л.

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Таким образом, средняя цена литра пива в закупке составляет 42,5 грн, что даже немного ниже рыночной (учитывая, что в "списке покупок" есть дорогие сорта), свидетельствуют данные Zakupki.Prom. Однако все равно возникают вопросы к целесообразности такой закупки на бюджетные деньги.

Заявки на поставку пива на РАЭС принимаются с 14 до 22 июня. По закону, победить должна компания, которая предложит самую низкую цену (и точно не выше указанной предприятием).

Предполагается, что сам аукцион пройдет 23 июня. Доставить товар на РЭАС нужно будет до 29 декабря 2023 года, что позволяет предположить, что пиво закупают для праздников.

"Сумма копеечная. Могли бы и сами пивко купить, но если есть возможность залезть в корпоративный карман, то 20 тыс. гривен экономия", – прокомментировал ситуацию блогер и эксперт-политолог Юрий Романенко.

Напомним, это не первая госзакупка за последние недели, которая вызвала вопросы у украинцев. Например, OBOZREVATEL уже разобрался с покупкой кухонной техники на миллионы "в школьные укрытия" в Киеве.

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