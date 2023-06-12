Российские миллиардеры и чиновники разочаровались в Путине и хотят конца войны: боятся полной изоляции и зависимости от Кремля

Российские миллиардеры и топ-чиновники понимают, что им грозят годы международной изоляции и углубления зависимости от Кремля. Они хотят, чтобы президент РФ Владимир Путин к концу года пошел на переговоры с Украиной и уверены, что лучшей ситуацией будет сохранение уже оккупированных территорий.

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Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает издание Bloomberg. "Многие представители политической и деловой элиты устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась", – сообщает издание. При этом большинство представителей "элиты" не верят, что Путин действительно собирается прекращать войну.

На настроения миллиардеров и топ-чиновников также повлияли и атаки дронов на Москву. Ощущение, что Путин является гарантом безопасности, исчезает. Кроме того, военные действия распространились и на территорию РФ – Белгородскую область.

Теперь даже те, кто позиционирует себя как ярым сторонником войны, считают, что лучшим завершением будет сохранение тех оккупированных территорий, которые уже захватили. При этом "элиты" считают, что они не могут повлиять на Путина, сказали четыре человека.

"Чиновники приспособились к ситуации, но никто не видит света в конце туннеля – они пессимистично смотрят в будущее", – сказала Александра Прокопенко, бывшая советник Центрального банка. Фактически Путин втягивает "элиты" в войну, фактически заставляя их финансировать военные действия и запрещая топ-чиновником покидать свои должности.

В то же время "элиты" боятся, что они в течение многих лет будут находиться в международной изоляции. В таком случае финансовая зависимость от Кремля будет расти.

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