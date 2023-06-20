Российские олигархи Роттенберги помогают прятать от санкций активы Путина: расследование СМИ

Ряд мировых СМИ получили в свое распоряжение так называемый "Архив Ротенбергов", в который входят 30 тыс. электронных писем и 12 тыс. документов, объясняющих, как российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги скрывают от западных санкций свои активы, а также активы семьи диктатора Владимира Путина.

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Об этом говорится в материале "Важные истории". Так, после введения санкций против Ротенбергов в марте 2014 года их доли в различных российских предприятиях начали переходить в собственность закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением компании "Эвокорп", главой которой является Максим Викторов.

Пайщиками большинства из этих фондов были братья Ротенберги. В конце 2014-го Викторов начал вести переговоры о покупке за 9 млн евро виллы на элитном испанском курорте рядом с Валенсией. Соглашение оформили так, чтобы скрыть реального владельца: сначала домом владела компания с Мальты, затем – с Кипра.

При этом с помощью утечек удалось подтвердить, что настоящим владельцем является жена Бориса – Карина Ротенберг. Кроме того, на фотографиях дома можно заметить вензель с инициалами KRB, который можно найти на фотографиях Карины Ротенберг в инстаграмм.

Так, с помощью утечки журналисты нашли еще несколько активов Ротенбергов: виллу в Австрии за 10,8 млн евро, две квартиры в Риге по 200 тыс. евро, самолет Bombardier стоимостью $42 млн, виллу во Франции за 4,25 млн евро, квартиру в Монако, конный клуб и еще ряд домов во Франции за 15,8 млн евро.

Также часть своей недвижимости в России и Монако Аркадий Ротенберг записал с помощью закрытых паевых фондов на свою неофициальную жену Марию Бородунову. Кроме этого, "Архивы Ротенбергов" раскрыли, что у семьи Путина есть в пользовании шале на горнолыжном курорте Кицбюэль за 10,8 млн евро.

Согласно документам, здание принадлежит кипрской компании Wayblue Investments, которая со своей стороны получила большой кредит от одной из компаний Аркадия Ротенберга. Местные жители, с которыми пообщались журналисты, утверждают, что видели на участке старшую дочь Путина Марию Воронцову и ее бывшего гражданского мужа, голландца Йоррита Фаассена.

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