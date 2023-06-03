Россия испугалась украинских беспилотников и хочет остановить экспорт газа с черноморского порта 

Российский черноморский порт Тамань готов приостановить экспорт взрывоопасного сжиженного нефтяного газа. В РФ боятся, что порт атакуют украинские беспилотники.

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Об этом сообщает издание Reuters, железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить перевозки грузов в направлении Тамани, на долю которой приходится около 7,5% всего российского экспорта СУГ.

Три источника, непосредственно знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что Тамань приостановит работу с СНГ, также называемым пропаном и бутаном, из-за взрывоопасности топлива. Все источники говорили на условиях анонимности из-за щекотливости ситуации.

Источники не уточнили, когда порт прекратит перевалку сжиженного нефтяного газа, заявив, что в первую очередь будут отправлены существующие запасы. Беспокойство по поводу атак беспилотников на российскую инфраструктуру – последний пример того, как конфликт на Украине влияет на поставки энергоносителей и насколько они зависят от безопасности в Черном море, через которое Россия поставляет топливо на мировые рынки.

Сжиженный нефтяной газ в основном используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и для производства других нефтехимических продуктов. Два источника заявили, что операции с СУГ на Таманском перевалочном комплексе мощностью 20 млн тонн грузов в год будут законсервированы на неопределенный срок.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия ошиблась в своих оценках ситуации на газовом рынке. Цена оказалось в разы ниже, чем прогнозировали в РФ.

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