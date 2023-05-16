Россия может попытаться оставить Украину без топлива: в Минэнерго назвали риски

В Украине хотят создать минимальные запасы нефти и нефтепродуктов, поскольку в случае прекращения их поступлений потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10-30 дней за счет собственной добычи и имеющихся запасов. Это критически мало, учитывая, что страна-террористка Россия уже прибегала к обстрелам энергетических объектов.

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Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, говорится в Telegram-канале Минэнергетики. По его словам, создание запасов нефтепродуктов является важным элементом энергетической независимости страны.

"Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов – еще один ответ на вызов, который поставила перед страной война. Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять не более 10-30 дней за счет собственной добычи и имеющихся запасов". Этого критически мало, учитывая всю коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риск очередной попытки лишить нас топлива", – сказал Колесник.

Создание запасов предусматривает формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в объеме до 90 дней чистого среднесуточного импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца весны могут снизиться цены на дизельное топливо, прогнозирует аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко. При этом стоимость автогаза, по всей вероятности, останется на нынешнем уровне.

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