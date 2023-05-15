Украинцев ожидают новые цены на дизтопливо и автогаз до конца весны? Озвучен прогноз

В Украине к концу весны могут снизиться цены на дизельное топливо. А вот стоимость автогаза, вероятно, останется на нынешнем уровне.

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Так, дизель может подешеветь на 5-7 грн. Такой прогноз озвучил в комментарии OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторынок" Александр Сиренко.

Цены на автогаз не изменятся?

Эксперт отметил, что пока нет предпосылок для увеличения стоимости автогаза. Пока у игроков на рынке очень много запасов.

"Оптовая цена газа – примерно 15 грн/л, средняя по Украине на заправках – около 22 грн/л. Кстати, разные операторы рынка по-разному ведут свою политику. Кто-то движется вгору, а кто-то – вниз. Я думаю, что какое-то время будет нулевая динамика, то есть будет стабильная цена на ближайшие 2 недели. Не вижу каких-либо предпосылок для движения", – сказал Сиренко.

Дизель на АЗС значительно подешевеет?

Удешевление ДТ может достигнуть 5-7 грн/л, прогнозирует специалист. "Нефть за вчерашний день показала существенное движение вниз. Раньше было понемногу, но тут произошел скачок. На оптовом рынке есть предложения по дизтопливу, его можно купить по 30,90 грн. За год это рекордно низкая цена оптовая. Если мы раньше говорили, что розничный ритейл может подвинуться на 2-3 грн, то сейчас я смело говорю, что это 5-7 грн. И это будет заработок, который был в первом квартале на заправках", – сказал специалист.

Он добавил, что у сетей сейчас есть возможность сделать большой шаг по снижению стоимости.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Украину, кроме российского нефтепродукта и пропан-бутана, могут завозить объемы из Беларуси. Так, в нашу страну может попадать топливо с Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

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