Россия уже масштабно провалилась, такого падения они не ожидали: озвучены последствия 

Россия не ожидала проигрыша в экономической войне. Однако после начаал полномасштабного вторжения в Украину они уже проиграли в газовой войне. В отличие от нефти, которая легко транспортируется океанскими танкерами, газ наиболее эффективно и экономично перемещается по стационарным трубопроводам. Строительство трубопроводов отнимает много времени и денег. И РФ не может быстро найти замену ЕС.

Видео дня

Об этом говорится в публикации издания The Atlantic. В 2010-е годы европейские потребители предпочитали полагаться на более дешевый и якобы надежный трубопроводный газ из России. Затем, в 2021 году, за год до нападения России на Украину, европейцы резко обнаружили пределы надежности российских энергоносителей.

Вместо этого европейские экономики оказались гораздо более устойчивыми, а газовое оружие России гораздо менее грозным, чем опасались. История этого успеха - это история большой изобретательности. За последние 12 месяцев европейские страны достигли замечательного энергетического поворота. Они снизили спрос на газ. Потребление природного газа в Европе в 2022 году оценивалось на 12 процентов ниже, чем в среднем за 2019–21 годы. На 2023 год прогнозируется дальнейшее сокращение потребления.

Правительства Европейского союза потратили около 800 миллиардов евро (860 миллиардов долларов) на субсидирование счетов за топливо в 2022 году. Соединенное Королевство выделило чрезвычайную субсидию в размере 400 фунтов стерлингов (500 долларов США) на семью для покрытия расходов на топливо. Германия обычно реэкспортирует почти половину импортируемого газа, и, несмотря на дефицит внутри страны из-за кризиса, она продолжала реэкспортировать аналогичную долю партнерам по ЕС.

По мере того, как европейские страны сокращали свое потребление, они также меняли источники поставок. Звездой этой части истории является Норвегия, которая заменила Россию в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу. Норвегия перестроила свои морские месторождения, чтобы добывать меньше нефти и больше газа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия ошиблась в своих оценках ситуации на газовом рынке. Цена оказалось в разы ниже, чем прогнозировали в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!