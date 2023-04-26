Россия заблокировала движение судов: в Украине заявили об остановке работы 'зернового коридора'

26 апреля функционирование Черноморского зернового коридора, от которого фактически зависит преуспевание государств Азии, Африки и Европы, было приостановлено по инициативе РФ. Так, представители официальной Москвы отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, действующему в рамках Черноморской инициативы по вопросам экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем.

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В результате четыре загруженных пшеницей судна не смогли покинуть порты Одесса, Южный и Черноморск, и находятся в ожидании дополнительного согласия – одно из них AKDENIZ-M, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ на Facebook.

"Кроме того, с утра 26.04.2023 в сети Интернет стала распространяться ложная информация о якобы запрете Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины движения торговых судов в рамках зерновой инициативы из/в порты Великой Одессы. Такая информация совершенно не соответствует действительности", – подчеркнули в морском оборонительном ведомстве.

Также в ВМС подчеркнули, что Украина неукоснительно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства и возлагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне Москва вновь обвинила Украину в нарушении обязательств по "зерновому соглашению". В заявлении говорится, что украинские БПЛА якобы атаковали временно оккупированный Севастополь, использовав договоренность.

В ответ в ГУР опровергли эту информацию и подчеркнули, что Киев строго соблюдает международные обязательства, включая обязательства по обеспечению безопасности гуманитарного коридора.

"Последние события на полуострове Крым касались исключительно военных объектов и не имели никакого отношения к зерновому коридору, регулируемому соглашением, которое предусматривает использование украинских портов и гражданских объектов только на территории, находящейся под контролем Украины", – сказал представитель государственной разведки Андрей Юсов.