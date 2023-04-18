Россиянам начали закрывать банковские счета на Кипре – СМИ

Крупнейший банк Кипра – Bank of Cyprus – начал закрывать счета клиентов-граждан России. Причина – опасения попасть под санкции Запада в связи с обслуживанием россиян.

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Соответствующие письма россиянам банк начал рассылать на прошлой неделе (длилась с 10 по 16 апреля), передают росСМИ. В этих письмах сообщается, что счета будут закрыты в течение 2 месяцев – "так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры "Знай своего клиента".

"Триггером" для банка может служить налоговое резидентство России. Также поводом для закрытия счета может быть наличие дохода от санкционного бизнеса в России (например, дивидендов или зарплаты для сотрудников на удаленке санкционных компаний), "нетипичный" ВНЖ. В том числе это касается тех, кто находится на Кипре по визе "цифрового кочевника" (виза для фрилансеров, самозанятых и предпринимателей, которые работают удаленно. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Скольким россиянам закроют счета

Bank Of Cyprus считается крупнейшим на Кипре. По данным аналитиков, счета в нем могут иметь примерно 15% всех россиян, проживающих в стране.

По итогам же 2022 года на банковских депозитах учреждения россияне (без учета кипрских компаний, которыми владеют граждане РФ) хранили более 700 тыс. евро. Что, отмечается, на 6% больше, чем за год до этого.

Боятся санкций

Как объясняют авторы материала, посредством закрытия счетов россиянам Bank Of Cyprus пытается перестраховаться и исключить любые возможности использования для обхода санкций. "Ограничения связаны с недавним расширением блокирующих санкций США", – отмечают они.

Подчеркивается: каждый новый SDN-лист (специальный черный список лиц) распространяет свое действие не только на участников списка, но и на аффилированных с ними лиц. А потому взаимодействие и с теми, и с другими "может повлечь вторичные санкции".

"Недавние пакеты санкций США включают меры, которые пресекают обход предыдущих ограничений. В последнем пакете Кипр лидировал по количеству лиц, добавленных в SDN-лист за помощь в обходе прошлых санкций, поэтому Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы на соблюдение всех ограничений. ... Если банк или брокер не может исключить риски обслуживания людей под санкциями и не хочет нести высокие операционные расходы, проще отказать в обслуживании", – констатируется в материале.

Закрывать счета россиянам могут начать и другие банки

В настоящее время процедуру закрытия счетов инициировал только Bank Of Cyprus. Однако в будущем, отмечают авторы материала, его примеру могут последовать и другие – меньшие – учреждения.

"Банки второго эшелона в какой-то момент за ним последуют", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, депутат российской Госдумы Анатолий Вассерман хочет ограничить хранение гражданами РФ наличных денег. Он уже подготовил законопроект, которым предлагается обязать россиян хранить таким образом не больше 1 млн рублей.

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