Рынок труда кардинально изменится через 5 лет: какие профессии почти исчезнут
За грядущие пять лет, до 2028 года, в мире исчезнет около 14 млн рабочих мест. Наибольшее сокращение ожидается в административных должностях, в сфере безопасности и торговле. В то же время, вырастет спрос на специлиастов по работе с сельхозтехникой, водителей и учителей.
К таким выводам пришли аналитики аналитики крупного портала для поиска работы. По их данным, наибольшее сокращение рабочих мест ожидается по таким должностям:
- клерки по вводу данных, административный персонал и ответственные секретари;
- работники бухгалтерии и клерки материально-технического учета.;
- охранники;
- домработники;
- продавцы в магазинах, продавцы "в полях", уличные торговцы;
- кассиры и банковские кассиры;
- сборщики и фабричные рабочие;
- сотрудники почтовых службы;
- специалисты по телемаркетингу;
- работники по обслуживанию клиентов, менеджеры по бизнес-обслуживанию и администрированию.
По словам специалистов, такая динамика будет обусловлена цифровизацией и автоматизацией процессов. Дополнительно ожидается, что работники с базовым образованием и женщины столкнутся с понижением уровня занятости.
В то же время, будут специалисты, которых сокращения не затронут. Так, наибольший рост рабочих мест ожидается по должностям:
- операторы сельскохозяйственного оборудования;
- водители легких грузовиков или служб доставки, а также тяжелых грузовиков и автобусов;
- учителя специального и профессионально-технического образования, преподаватели в университетах;
- механики и ремонтники машин;
- специалисты по развитию бизнеса, а также по устойчивому развитию;
- строительные конструкторы и строители;
- инженеры-электротехнологи;
- рабочие листового и конструкционного металла, формовщики и сварщики.
- цифровые специалисты по трансформации, цифровому маркетингу и стратегии.
"Отдельного внимания заслуживает группа профессий, связанная с устойчивым развитием и окружающей средой. Это может свидетельствовать о том, что зеленый переход одновременно является важной тенденцией рынка труда", – отмечают эксперты.
Какие навыки будут цениться
Тем, кто потеряет работу, придется осваивать новые профессии. Но кроме того, профессионалам из группы риска следует оценить свои рабочие компетенции и заняться улучшением навыков, которые будут самыми ценными на рынке труда. Это:
- аналитическое мышление (считается основным лидирующим навыком, который занимает наибольшую долю среди всех навыков – 9%);
- творческое мышление (становится все более важным, его значение растет быстрее, чем у аналитического)
- технологическая грамотность.
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