Рынок труда кардинально изменится через 5 лет: какие профессии почти исчезнут

За грядущие пять лет, до 2028 года, в мире исчезнет около 14 млн рабочих мест. Наибольшее сокращение ожидается в административных должностях, в сфере безопасности и торговле. В то же время, вырастет спрос на специлиастов по работе с сельхозтехникой, водителей и учителей.

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К таким выводам пришли аналитики аналитики крупного портала для поиска работы. По их данным, наибольшее сокращение рабочих мест ожидается по таким должностям:

клерки по вводу данных, административный персонал и ответственные секретари;

работники бухгалтерии и клерки материально-технического учета.;

охранники;

домработники;

продавцы в магазинах, продавцы "в полях", уличные торговцы;

кассиры и банковские кассиры;

сборщики и фабричные рабочие;

сотрудники почтовых службы;

специалисты по телемаркетингу;

работники по обслуживанию клиентов, менеджеры по бизнес-обслуживанию и администрированию.

По словам специалистов, такая динамика будет обусловлена цифровизацией и автоматизацией процессов. Дополнительно ожидается, что работники с базовым образованием и женщины столкнутся с понижением уровня занятости.

В то же время, будут специалисты, которых сокращения не затронут. Так, наибольший рост рабочих мест ожидается по должностям:

операторы сельскохозяйственного оборудования;

водители легких грузовиков или служб доставки, а также тяжелых грузовиков и автобусов;

учителя специального и профессионально-технического образования, преподаватели в университетах;

механики и ремонтники машин;

специалисты по развитию бизнеса, а также по устойчивому развитию;

строительные конструкторы и строители;

инженеры-электротехнологи;

рабочие листового и конструкционного металла, формовщики и сварщики.

цифровые специалисты по трансформации, цифровому маркетингу и стратегии.

"Отдельного внимания заслуживает группа профессий, связанная с устойчивым развитием и окружающей средой. Это может свидетельствовать о том, что зеленый переход одновременно является важной тенденцией рынка труда", – отмечают эксперты.

Какие навыки будут цениться

Тем, кто потеряет работу, придется осваивать новые профессии. Но кроме того, профессионалам из группы риска следует оценить свои рабочие компетенции и заняться улучшением навыков, которые будут самыми ценными на рынке труда. Это:

аналитическое мышление (считается основным лидирующим навыком, который занимает наибольшую долю среди всех навыков – 9%);

творческое мышление (становится все более важным, его значение растет быстрее, чем у аналитического)

технологическая грамотность.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам после победы в войне нужно будет активно восстанавливать страну. И это приведет к существенным изменениям на рынке труда. Читайте, для кого в Украине будет работа после войны.

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