Рынок труда в Украине изменится после войны: для кого будет работа

Украину после окончания полномасштабной войны ждет активное восстановление и интеграция в международные экономические процессы. В связи с этим рынок труда в стране претерпит изменения, и повысится спрос на специалистов, которые помогут преодолеть последствия войны и обеспечить будущее развитие Украины.

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Такое мнение выразил директор Smart Urban Solutions Роман Емец. Он сделал несколько предположение о популярных сферах для работы на основе текущих тенденций и восстановления инфраструктуры. По его мнению, спрос будет на такие профессии:

инженеры и специалисты

"Значительное количество инфраструктуры в стране нуждается в восстановлении и модернизации", – отметил эксперт. Особенно это будет касаться строительства, энергетики и транспорта.

IT-специалисты

"Сфера информационных технологий продолжает развиваться в Украине, поэтому спрос на квалифицированных специалистов в области программирования, аналитики и кибербезопасности будет расти", – уверен Емец.

медицинские работники

Война и пандемия COVID-19 подчеркнули значимость сильной медицинской системы, отмечает эксперт. Именно поэтому врачи, медсестры и другие медицинские специалисты будут иметь высокий спрос на рынке труда.

специалисты по экологии и природоохране

"Сохранение окружающей среды и устойчивое развитие важны для Украины, особенно в контексте восстановления после войны. Экологи, природоохранники и другие специалисты в этой области смогут внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в стране", – отмечает эксперт.

специалисты по международным отношениям, праву и экономике

Для восстановления экономики и международного сотрудничества Украине потребуются специалисты, которые смогут работать над переговорами, разработкой законодательства и формированием экономической политики, полагает Емец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала 2023 года официально зафиксирован рост числа вакансий. Активнее всего работодатели ищут квалифицированных представителей рабочих профессий (например, слесарей и трактористов). Но также нужны учителя, врачи и фармацевты, работники сферы торговли и услуг.

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