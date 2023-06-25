Рынок труда в Украине развернулся на 180 градусов: что произошло и какие вакансии зашкаливают 

В Украине работодатели не могут найти специалистов даже на те вакансии, которые ранее могли закрыть за считанные дни. Мобилизация мужчин, миграция женщин на фоне хоть и вялого, но все-таки восстановления экономики привела к дефициту кадров.

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Работодатели чаще ищут сотрудников с опытом работы: ресурсов для обучения новичков нет. Но при этом предложить достойную зарплату также не могут: покупательная способность украинцев снизилась, ресурсов для значительного повышения фонда оплаты труда нет.

О том, что происходит на рынке труда и на что стоит обратить внимание, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Все хотят восьмичасовой рабочий день и много денег"

"За время войны у меня три продавца уволилось, кто-то в Польшу уехал, кто-то перешел на другую работу. Была вот девочка, которую еще не успели взять на работу, а она решила, что пойдет медсестрой работать, там платят больше", – рассказывает собственница магазина в одном из спальных районов Днепра Ирина.

Торговля входит в тройку сфер, которые больше всего нуждаются в кадрах и генерируют тысячи вакансий, часть которых не могут вовремя закрыть. Самые востребованные предложения – для рабочих специалистов. Пока экономисты и ученые прогнозируют катастрофический дефицит рабочей силы после окончания полномасштабной войны, работодатели жалуются: работников не хватает уже сейчас.

"Рынок соискателя возвращается", – констатирует операционная директор компании GRC Наталья Слинько. По ее словам, количество вакансий зашкаливает и уже достигает уровня до полномасштабной войны. В то же время количество специалистов, которые ищут работу, значительно меньше.

О дефиците рабочих кадров говорят и крупные компании. Самая большая проблема, объясняет Слинько, – найти специалиста с опытом работы. Для обучения ресурсов нет, иначе тот, кто будет обучать, не сможет выполнять свою основную работу.

"Есть несколько причин такой ситуации. Это и мобилизация мужчин, и внутренняя миграция, которая влияет на структурную безработицу. Переезжают люди в те регионы, в которых их навыки не затребованы. Получается, что запросы работодателей и навыки соискателей не совпадают в некоторых специальностях", – говорит эксперт.

"Много компаний, сотрудники которых находились за границей. Они начали открывать свои офисы, возвращают работников назад. Но далеко не все готовы возвращаться с учетом рисков для безопасности. Тогда им начинают искать замену. К тому же идет процесс интеграции беженцев. Часть сотрудников, которые продолжали работать на украинские компании за границей, сами уволились и нашли себе работу в тех странах, где они находятся", – объясняет Наталья Слинько.

Кроме того, постепенно начинает восстанавливаться и экономика. Многие компании закрылись, образовались незаполненные ниши. Поэтому те компании, которые выжили, запускают новые проекты. В первом квартале ВВП вырос на 2,4%. На фоне сокрушительно падения более чем на 30% этот рост едва заметен, однако он позволяет говорить о начале длительного восстановления.

Зарплаты не растут так быстро, как число вакансий

Возможностей для значительного повышения зарплат всем украинцам у большинства предприятий нет. При этом тех сотрудников, от работы которых зависит функционирования предприятий, пытаются удержать, в том числе предлагая высокие заработные платы. Средняя зарплата в Украине по данным крупных кадровых порталов составляет около 16 тыс. грн.

Однако на самом деле точной статистики нет ни у кого. Дело в том, что Госстат перестал публиковать данные о размере зарплат. А кадровые порталы руководствуются только теми цифрами, которые размещают в вакансиях. И это при том, что в львиной доли вакансий не указывают зарплату, а вместо этого пишут "рыночная" либо "по договоренности", и далеко не все предложения о работе попадают в объявления.

Традиционно часть вакансий бизнес закрывает с помощью знакомых (либо знакомых сотрудников), некоторые вакансии – за счет внутреннего ресурса (перевода, повышения). Иногда вместо того, чтобы размещать вакансию, выбирают сотрудников уже среди тех, кто разместил свои резюме.

Однако в целом планы повышать зарплаты есть. Вместе с восстановлением экономики и ростом дефицита на рынке труда работодателям придется больше денег выделять на фонд оплаты труда и привлекать новых специалистов более выгодными финансовыми условиями.

Опросы показывают, что около 60% компаний планируют повышать зарплаты. В основном это производственные предприятия. Задача – удержать уровень зарплат на конкурентном уровне. Повышать зарплаты планируют в пределах 5-10% (согласно результатам опроса Osoba). С зарплатой в 20 тыс. грн можно ожидать надбавки в размере всего в 1-2 тыс. грн. Однако для некоторых сотрудников прибавка может быть более существенной. Около 14% работодателей планируют поднять зарплаты до 20%.

Полноценное восстановление рынка труда невозможно без окончания войны и полноценного запуска экономики. Это возможно только в том случае, если Украина сможет реализовать план восстановления (амбициозные планы предполагают рост ВВП за десять лет в шесть раз).