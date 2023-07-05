Самые популярные направления: какой бизнес украинцы открывают чаще всего

Украинцы начали активнее открывать новые бизнесы. В июне 2023-го было зарегистрировано на 40% больше новых компаний, чем за тот же месяц 2022 года. А самыми популярными направлениями деятельности стали магазины, парикмахерские и салоны красоты.

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Открывались в основном "ФОПы" (физлица-предприниматели) – "плюс" 31,8 тыс. за месяц против открытия 3,5 тыс. новых юрлиц. Об этом OBOZREVATEL сообщили аналитики платформы больших данных Vkursi. Самыми популярными КВЭДами (кодами видов экономической деятельности) стали:

оптовая и розничная торговля – 14,1 тыс. предприятий;

информация и телекоммуникации – 4025;

предоставление других видов услуг (особенно открытие парикмахерских и салонов красоты) – 3156;

профессиональная, научная и техническая деятельность (особенно размещение рекламы и исследование рынка) – 2 864;

временное размещение и организация питания – 2006.

"В 2022 году в пятерку самых популярных КВЭД входили все те же, кроме временного размещения и организации питания. Вместо него в топе тогда оказалась деятельность в сфере транспорта, складского хозяйства, почтовая и курьерская деятельность – это был бизнес, связанный с наземным и трубопроводным транспортом", – объяснили эксперты.

Лидерами по количеству открытых бизнесов традиционно являются города-миллионники и связанные с ними регионы. Так, летом 2023 года новый бизнес чаще всего открывался в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

Мешали открытию новых предприятий риски по безопасности. В связи с этим меньше всего бизнесов зарегистрировалось в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

"Интересно, что по состоянию на 1 июля деятельность 241 новой компании уже прекращена или находится в состоянии прекращения, хотя они не успели просуществовать даже месяц. В среднем ежедневно в стране регистрировалось 1172 новых бизнеса", – подсчитали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже с 1 августа отменят льготные налоги для "ФОПов" в 2%. При этом проверки вернут только для тех, кто занимается подакцизной продукцией, азартными играми, оказывает финансовые услуги.

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