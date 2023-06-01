Женщина купила кольцо за $13 и продала почти за миллион: как это удалось

Жительница Великобритании еще в 1980-х годах купила на барахолке всего за $13 кольцо с поддельным бриллиантом. Спустя несколько десятилетий случайная покупка сделала эту британку миллионершей.

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Оказалось, что бриллиант в кольце был настоящим, причем весом аж 26 карат. Кольцо продали на аукционе Sotheby's в 2017 году за $847 667.

Продавщица ценного лота пожелала остаться неизвестной. Однако она рассказала, что идею выставить кольцо на продажу ей подал ювелир.

Дело в том, что британка носила кольцо с барахолки в течение многих лет. И мастер обратил внимание на то, что камень не мутнеет. Такого не могло быть с обычной бижутерией. После проверки оказалось, что в кольце был действительно алмаз весом в 26 карат.

По словам главы ювелирного отдела Sotheby's в 2017 году Джессики Уиндхэм, оправа и огранка алмаза нестандартны для современных камней. Именно поэтому распознать в украшении истинную ценность было сложно.

Как оказалось, алмаз был в серебряной огранке 19-го века. "Когда мы думаем о бриллиантах, мы думаем о современной огранке, блеске. Но серебро потускнело и, вероятно, было немного грязи. Эти бриллианты были созданы для освещения свечами, а не для нашего белого искусственного света", – объясняла Уиндхэм.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, как американец сколотил миллионное состояние на продаже обычных камней. Бизнес-идею Гэри Даля до сих пор называют как гениальной аферой, так и небывало успешным маркетинговым ходом.

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