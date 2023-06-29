"Укрзализныця" в разгар сезона ограничила поезда в Карпаты: причина и новый график

Из-за ремонта участка железной дороги в направлении Рахова "Укрзализниця" временно изменила расписание ряда поездов, которые следуют в Карпаты. При этом планируется назначить дополнительные електрички и шаттлы, которые помогут украинцам добираться на курорты.

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Об этом сообщила "Укрзализниця". Речь идет о ремонте колеи на участке Делятин-Надворная. Ремонт начнется с 17 июля.

"Билеты в горы разлетаются, как горячие пирожки, поэтому советуем планировать свою поездку заранее. В дни, когда прямой рейс в раховском направлении невозможен, мы позаботимся об удобном тактовом движении на региональных поездах", – предупредили в компании.

Как изменится расписание поездов

С 17 по 27 июля все поезда до Рахова будут следовать до станции Ивано-Франковск. Важно, что ограничение касается только рабочих дней. По выходным расписание останется прежним.

"Укрзалізниця" планирует назначить ежедневные шаттлы из Львова в Ворохту (через Яремче и Татаров-Буковель). На эти рейсы выведут поезда ДПКр-3.

"Это дизельные поезда нового поколения с местами для сидения и кондиционирования во всех вагонах первого и второго класса. Рейсы из Львова и обратно с гор будут выполняться ежедневно", – объяснили в "Укрзалізниці".

Также на время ремонтных работ с 18 июля назначается дополнительный рейс №255/256 Киев – Черновцы. Вагоны поезда №55/56, которые не смогут поехать в Рахов, с 16 по 27 июля будут соединять столицу с Буковиной.

"В максимально популярный в этом сезоне Ивано-Франковск будет курсировать еще один дополнительный поезд: №226 Запорожье – Ивано-Франковск. Пока что тестово в одну дату – 12 июля из Запорожья, 13 июля из Ивано-Франковска", – добавили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд по самому популярному внутреннему маршруту Киев – Львов. Поезд будет отправляться в самые "пиковые" даты: 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля утром, в 07:05, и прибывать во Львов уже в 14:49.

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