НБУ будет отслеживать все платежи с карт украинцев? Регулятор разъяснил обращение к банкам

Национальный банк Украины отрицает, что будет собирать данные обо всех карточных платежах физических лиц, как сообщается в СМИ. На самом деле, указания регулятора касаются только юридических лиц, а не обычных граждан.

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Данные, которые НБУ запрашивает у банков, никак не предполагают сбор данных физлиц. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 5 июня.

В Нацбанке отметили, что быстро набравшее резонанс в СМИ письмо в банки № 25-0005/38228, не касается граждан. Еще с декабря 2022 года НБУ с целью усиления надзора за финансовой сферой во время войны получает информацию от банков-эквайров по юридическим лицам, пользующимся банковскими услугами по электронной коммерции.

То есть, указанное письмо – это напоминание, а не новое указание. Целью рассылки НБУ было обращение внимания банков на необходимость своевременной и корректной отправки регулятору информации в соответствии с требованиями, указанными в предыдущих письмах финансовым учреждениям.

"Именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовал подсанкционный пророссийский ресурс "Страна.юа" с провокационно недостоверной его интерпретацией", – говорится в сообщении НБУ.

Также пресс-служба регулятора отметила, что полученная от банков информация используется исключительно в надзорных целях. С помощью этих данных происходит усиление контроля за соблюдением банками законов Украины, выявление проблематики использования услуг, прекращение незаконной и нелегальной коммерческой деятельности, прекращение финансирования терроризма и т.д.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, ряд украинских СМИ со ссылкой на письмо НБУ написали, что правила финансового мониторинга в стране станут более жесткими. Регулятор будет запрашивать у банков данные по всем карточным операциям, проведенным физическими лицами.

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