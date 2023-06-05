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НБУ будет отслеживать все платежи с карт украинцев? Регулятор разъяснил обращение к банкам

Антон Корж
Рынки и компании
1 минута
6,8 т.
НБУ уверяет, что не будет собирать данные по карточным операциям обычных граждан

Национальный банк Украины отрицает, что будет собирать данные обо всех карточных платежах физических лиц, как сообщается в СМИ. На самом деле, указания регулятора касаются только юридических лиц, а не обычных граждан.

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Данные, которые НБУ запрашивает у банков, никак не предполагают сбор данных физлиц. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 5 июня.

В Нацбанке отметили, что быстро набравшее резонанс в СМИ письмо в банки № 25-0005/38228, не касается граждан. Еще с декабря 2022 года НБУ с целью усиления надзора за финансовой сферой во время войны получает информацию от банков-эквайров по юридическим лицам, пользующимся банковскими услугами по электронной коммерции.

То есть, указанное письмо – это напоминание, а не новое указание. Целью рассылки НБУ было обращение внимания банков на необходимость своевременной и корректной отправки регулятору информации в соответствии с требованиями, указанными в предыдущих письмах финансовым учреждениям.

"Именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовал подсанкционный пророссийский ресурс "Страна.юа" с провокационно недостоверной его интерпретацией", – говорится в сообщении НБУ.

Также пресс-служба регулятора отметила, что полученная от банков информация используется исключительно в надзорных целях. С помощью этих данных происходит усиление контроля за соблюдением банками законов Украины, выявление проблематики использования услуг, прекращение незаконной и нелегальной коммерческой деятельности, прекращение финансирования терроризма и т.д.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, ряд украинских СМИ со ссылкой на письмо НБУ написали, что правила финансового мониторинга в стране станут более жесткими. Регулятор будет запрашивать у банков данные по всем карточным операциям, проведенным физическими лицами.

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