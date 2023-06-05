Под колпаком: банкам приказали с 5 июня информировать НБУ о всех карточных операциях украинцев

В Украине с 5 июня 2023 года правила финансового мониторинга станут более жесткими. Банки должны будут еженедельно в понедельник до 16 часов дня отчитываться Национальному банку Украины о карточных операциях своих клиентов за прошедшую неделю.

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Данные должны подаваться с указанием имени клиента-физического лица или точного названия объекта хозяйствования, который осуществлял платежи. Об этом сообщает издание "Минфин" со ссылкой на письмо НБУ за №25-0005/38228 от 1 июня 2023 года.

В распоряжение издания попало письмо, которое НБУ рассылает украинским банкам. Согласно ему регулятор требует от финансовых учреждений информацию по следующим операциям клиентов:

P2P-переводы – перевод средств между счетами клиентов, являющихся физическими лицами;

Операции по пополнению карт наличными или по снятию наличных с карточных счетов через кассы или банкоматы;

Любые оплаты в Интернете;

Операции между счетами компании и клиентов – подразумеваются переводы денег с корпоративных счетов на счета клиентов, или переводы с карточек на расчетные счета компаний.

Важный нюанс – в документе не указан порог, от которого банки должны подавать сведения о карточных операциях в Нацбанк. То есть, передаче в Госфинмониторинг подлежат данные о любых карточных операциях указанных типов независимо от их суммы. В то время как ранее банки подавали информацию только по операциям от 400 тысяч гривен, а меньшие транзакции оставались без внимания НБУ.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине активизировались мошенники, обворовывающие граждан с помощью социальной инженерии. При этом 86% случаев мошенничества выпадает на операции в интернете, в том числе карточные переводы.

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