СБУ разоблачила масштабную схему в "Укртатнафте": обвиняют партнера Коломойского

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему воровства денег в "Укртатнафте". По их данным, к ней имеет отношение член набсовета компании и партнер миллиардера Игоря Коломойского Михаил Киперман.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По инициативе Кипермана, заявляют в ведомстве, со счетов "Укртатнафты" вывели 600 млн грн в эквиваленте. 24 февраля 2022 года "Укртатнафта" перечислило на подконтрольную европейскую компанию почти 600 млн грн, которые предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тыс. тонн сырой нефти.

На момент махинации это сырье уже находилось в Одесском порту, его должны были отправить на Кременчугский НПЗ. Для реализации сделки бывший топ-менеджер "Укртатнафты" создал "договор-клон", в котором изменил реквизиты получателя платежа. Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.

Подозрение составлено по трем статьям Уголовного кодекса Украины: – ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); – ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);– ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Михаил Киперман скрывается от правосудия за границей. В этой связи будет решаться вопрос об объявлении его в международный розыск. Комплексные мероприятия проводились совместно с Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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