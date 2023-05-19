Суд забрал у жены Медведчука Марченко земли на берегу Днепра на 204 млн грн

Прокуроры вернули земли на берегу Днепра по незаконной собственности супруги лидера запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Площадь участков составляет 9,5 га, стоимость – более 204 млн грн.

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Об этом сообщает Киевская областная прокуратура 19 мая. В суде она отстояла право государства на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га.

"Прокуроры в суде доказали, что часть лесного участка на берегу р. Днепр в Бориспольском районе была отведена в частную собственность вопреки требованиям законодательства. в Украине партии "ОПЗЖ", – говорится в сообщении.

Учитывая нарушение требований законодательства, областная прокуратура обратилась в суд. Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель.

Ранее сообщалось, что в Украине арестовали 13,7% акций Запорожского завода ферросплавов, контролируемых Оксаной Марченко. Стоимость заблокированных активов оценивается более чем в 1 млрд грн.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Как уточнили в Генпрокуратуре, супруга экснардепа подозревается в уголовном производстве по факту финансирования действий России.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области арестовали два земельных участка стоимостью 17,5 млн грн. Они принадлежат фирме, конечным бенефициаром которой является Оксана Марченко.

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