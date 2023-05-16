Подсанкционному олигарху Павлу Фуксу сообщили о подозрении: раскрыта схема

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями и систематическом уклонении от налогов. Установлено, что с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.

Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

Фукс и его сообщники скрывали источники финансирования сделок и реальных "заказчиков" из-за сложных финансовых махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур.

В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба государству достигает почти 100 млн грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинский олигарх Дмитрий Фирташ получил уведомление о подозрении. Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности 15 мая вручают подозрения самому Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний.

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