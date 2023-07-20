"Сенс Банк" становится государственным, НБУ начал национализацию: что дальше

В Украине объявили о выводе с рынка "Сенс Банка" (Sense Bank, бывший "Альфа-Банк"). Финучреждение входит в список системно важных банков, а потому не может быть просто ликвидировано и перейдет в собственность государства. Средства вкладчиков при этом останутся в безопасности.

Видео дня

Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ). Это лишь первый шаг на пути к национализации банка. В целом предложение передать "Сенс Банк" государству стало возможным после принятия законопроекта № 9107-1, который позволяет национализировать системные банки подсанкционных собственников.

"Правление Национального банка приняло решение вывести с рынка системно важный банк АО "Сенс Банк" и обратилось с предложением в Кабинет министров Украины об участии государства в этой процедуре. На основании решения НБУ с пятницы, 21 июля 2023 г., в банке будет введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц", – говорится в заявлении НБУ.

Во время работы временной администрации сервисы для физических лиц будут работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц.

Согласно обычным протоколам, далее в банке будут проведены технические процедуры и приняты кадровые решения, а после этого этого "Сенс" превратиться из частного в государственный банк.

"После принятия Кабинетом министров Украины решения об участии государства в выводе банка с рынка временная администрация продлится не более двух дней со дня, следующего за днем получения Фондом гарантирования вкладов физических лиц соответствующего решения", – уточнили также в НБУ.

По данным источников OBOZREVATEL, национализацию "Сенс Банка" готовили в течение восьми месяцев. За это время были составлены необходимые документы и проведены переговоры с международными партнерами.

Однако государство в результате национализации (с учетом еще четырех госбанков) будет контролировать 56,6% всего банковского рынка. И в НБУ, и в Кабмине соглашаются, что так быть не должно.

Кроме того, в рекомендациях МВФ время от времени упоминается необходимость продать госбанки. Процесс приватизации был запланирован на 2024-й. Пока что о продаже "Привата", "Ощада", "Укрэксима" и Укргазбанка речь не идет, но вот "Сенс Банк" может очень быстро вернуться в частную собственность.

Длительное время "Сенс Банк" не трогали. Его владелец Михаил Фридман всеми способами пытался убедить и украинские, и европейские власти в своей антивоенной позиции. Несмотря на это, Фридман продолжает вести бизнес в РФ. А недавнее расследование показало, что его компания страхует грузовики Росгвардии.

Интересно, что согласно новому закону, убытки Фридман понесет только в том случае, если Россия не возместит Украине нанесенный в результате агрессивной войны ущерб. Если же агрессор заплатит, бизнесмену компенсируют его потери от национализации банка.

Кто возглавит банк

Новым главой Сенс Банка после национализации может стать Дмитрий Кузьмин. Известно, что его супруга работает в банковском надзоре, а сам он в течение нескольких месяцев возглавлял Универсал Банк в 2016-м. При этом Сенс Банк планируют национализировать в ближайшие дни.

Об этом OBOZREVATEL рассказали собеседники, которые приближены к принятию решений. "Никакого открытого конкурса не было, не понятно, по каким критериям его выбирали. Последний раз он работал в банковской сфере еще в 2016-м. Как руководитель он ни рыба ни мясо", – рассказали собеседники.

В 2017-м Дмитрий Кузьмин проходил конкурс на должность замглавы Фонда гарантирования вкладов. Тогда участники банковского сектора считали его одним из наиболее вероятных победителей, однако он не явился на собеседование, так как находился за границей.

Кузьмин работал инженером-технологом отдела сопровождения программного и технического обеспечения телекоммуникаций и локальных сетей Банка; инженером отдела автоматизации и информационно-технического обеспечение Банка; старшим инженером отдела автоматизации и информационного обеспечения, главным бухгалтером, финансовым директором. Карьеру он построил в Универсал Банке и был ему верен вплоть до увольнения в 2016-м.

Что будет с деньгами вкладчиков

Свои средства в "Сенс Банке" разместили 2,9 млн клиентов. Банк входит в десятку крупнейших и является системным. именно поэтому его нельзя просто закрыть: в таком случае есть угроза финансовой стабильности всего рынка.

Главная задача НБУ, Фонда гарантирования вкладов физлиц и Минфина – сделать так, чтобы для клиентов национализация прошла незаметно. Вероятно, так это и произойдет.

Банк не нуждается в срочном "спасении", он соответствует нормативам Нацбанка. Экономических причин для ликвидации нет. Поэтому государство не потратит много средств на национализацию. А если банк удастся быстро продать, то государство может еще и заработать.

На Сенс Банк уже были покупатели

Планов, что финучреждение долго пробудет в государственной собственности, нет. И, как стало известно OBOZREVATEL, бизнес уже заинтересовался "Сенсом". В частности, правление НБУ и на Кабмин выходили польские юристы. Польский инвестор (имя которого не называют) планировал купить "Сенс Банк" и якобы был готов это сделать в ближайшее время.

"Есть очень заинтересованный польский инвестор. Вполне возможно, что еще до победы в войне банк будет продан", – рассказал приближенный к регулятору банкир, который принимал участие в консультациях.

Вопрос состоит в том, сколько будет стоить банк в условиях полномасштабной войны. К примеру, планы о продаже ПриватБанка (должна была состоятся в 2024-м) перенесли, потому что до конца войны ожидать высокую рыночную цену не приходится.

Как сообщал OBOZREVATEL, банки в Украине повысили максимальные ставки по краткосрочным депозитам – в некоторых банках они достигают 20-21% годовых. Также некоторые банки подняли ставки и по 12-месячным депозитам – до 17-18%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!