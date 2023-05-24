Банки переписали проценты по депозитам: какие вклады предлагают украинцам

В Украине выросли максимальные ставки про краткосрочным депозитам – в некоторых банках они достигают 20-21% годовых. Также некоторые банки подняли ставки и по 12-месячным депозитам – до 17-18%.

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Впрочем, такой рост прибыльности вкладов не продлится долго. Об этом рассказал OBOZREVATEL директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Банкир отметил, что ставки растут в первую очередь благодаря политике Нацбанка по связыванию "горячих" средств, находящихся на текущих счетах клиентов. В результате гривня становится более выгодной валютой для хранения сбережений.

"Для украинцев сейчас крайне важно чувство "тыловой" стабильности и прогнозируемости, которое проявляется прежде всего в росте доверия к гривне и постепенной переориентации граждан на гривню как наиболее надежную и стабильную валюту для сохранения и приумножения наличных средств", – считает специалист.

При этом нынешние ставки по депозитам уже максимальные, а рост кратковременный. Уже с середины лета проценты начнут уменьшаться. Поэтому эксперт советует украинцам уже сейчас оформлять длительные вклады.

По подсчетам Замотаева, за первые 5 месяцев 2023 года средний размер гривневого депозита составил 160 тыс. грн. В частности:

средний размер вкладов сроком 6-9 мес. – 131 тыс. грн;

вкладов на 9-12 мес. – 150 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во время военного положения действуют специальные правила финансового мониторинга. Хотя в некоторых случаях были сделаны незначительные послабления, банки могут заблокировать счета и переводы клиентов. Финучреждения должны проверять переводы больших сумм денег.

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