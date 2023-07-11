Запрет сигарет с разными вкусами: будут ли их продавать после 11 июля

В Украине с 11 июля запрещена продажа ароматизированных сигарет и жидкостей для электронок. Однако полным этот запрет станет лишь через год – в 2024-м. Дело в том, что он не распространяется на продукцию, поступившую на рынок до указанной даты: согласно законодательству, она может находиться в продаже до полной реализации в пределах срока годности, но не дольше 12 месяцев.

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Об этом говориться в материале OBOZREVATEL. Таким образом, отмечается, ароматизированные табачные изделия не исчезнут с прилавков за один день.

"Табачные изделия, электронные сигареты, жидкости, используемые в электронных сигаретах, а также устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, введенные в обращение до вступления в силу соответствующих положений настоящего закона, находятся в обращении до их полной реализации в пределах срока годности для потребления" , но не дольше 12 месяцев", – объяснили в Госпотребслужбе.

Что будет с "айкосами"

В то же время, стики с разными вкусами для систем нагрева табака – Iqos, Glo и т. д. – под запрет не попадают. Соответственно, из продажи они не исчезнут. Как не исчезнут и сами устройства.

Впрочем, для этих изделий уже год как действуют те же правила, что и для обычных сигарет. Среди них – запрет на курение в общественных местах:

детских и спортивных площадках;

подъездах жилых домов;

подземных переходах;

общественном транспорте;

ресторанах, кафе, барах и т. п.;

остановках маршрутных транспортных средств и т. д.

Распространяются на такие изделия и штрафы в 51-170 грн за курение в запрещенных местах. В случае повторного нарушения наказание возрастет до 170-340 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также внедряют электронные акцизы (е-акцизы) для алкогольных и табачных изделий. В результате появится электронная марка акцизного налога с уникальным QR-кодом. А у украинцев появится возможность проверить через действие оригинальность алкоголя и табака.

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