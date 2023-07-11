Запрет сигарет с разными вкусами: будут ли их продавать после 11 июля
В Украине с 11 июля запрещена продажа ароматизированных сигарет и жидкостей для электронок. Однако полным этот запрет станет лишь через год – в 2024-м. Дело в том, что он не распространяется на продукцию, поступившую на рынок до указанной даты: согласно законодательству, она может находиться в продаже до полной реализации в пределах срока годности, но не дольше 12 месяцев.
Об этом говориться в материале OBOZREVATEL. Таким образом, отмечается, ароматизированные табачные изделия не исчезнут с прилавков за один день.
"Табачные изделия, электронные сигареты, жидкости, используемые в электронных сигаретах, а также устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, введенные в обращение до вступления в силу соответствующих положений настоящего закона, находятся в обращении до их полной реализации в пределах срока годности для потребления" , но не дольше 12 месяцев", – объяснили в Госпотребслужбе.
Что будет с "айкосами"
В то же время, стики с разными вкусами для систем нагрева табака – Iqos, Glo и т. д. – под запрет не попадают. Соответственно, из продажи они не исчезнут. Как не исчезнут и сами устройства.
Впрочем, для этих изделий уже год как действуют те же правила, что и для обычных сигарет. Среди них – запрет на курение в общественных местах:
- детских и спортивных площадках;
- подъездах жилых домов;
- подземных переходах;
- общественном транспорте;
- ресторанах, кафе, барах и т. п.;
- остановках маршрутных транспортных средств и т. д.
Распространяются на такие изделия и штрафы в 51-170 грн за курение в запрещенных местах. В случае повторного нарушения наказание возрастет до 170-340 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также внедряют электронные акцизы (е-акцизы) для алкогольных и табачных изделий. В результате появится электронная марка акцизного налога с уникальным QR-кодом. А у украинцев появится возможность проверить через действие оригинальность алкоголя и табака.
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