В Украине банки обновили курс доллара 15 мая: сколько заплатим за валюту сегодня

В Украине наличный курс доллара в понедельник, 15 мая, составляет 37,40/37,80 грн/$ (покупка/продажа). Стоимость американской валюты на покупку по сравнению с 14 мая не изменилась, на продажу – снизилась на 2 копейки.

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Сенс Банк и Укрэксимбанк установили самую большую стоимость доллара на покупку – 37,45 грн/$. В свою очередь, наименьший курс определил ПриватБанк – 37,10 грн/$.

На продажу наибольший курс установили:

Ощадбанк – 38,20 грн/$;

ПУМБ – 38 грн/$.

При этом наименьшую стоимость валюты на продажу определили такие банки:

ПриватБанк – 37,60 грн/$;

Сенс Банк, Укргазбанк – 37,80 грн/$.

Официальный курс доллара в Украине составляет 36,56 грн/$, как и ранее. Курс евро – 39,82 грн/€, на наличном уровне – 40,75/41,40 грн/€.

Сколько будет стоить доллар до конца мая?

Инвестиционный банкир Сергей Фурса прогнозирует, что в Украине до конца весны не ожидается резких изменений наличного курса доллара. Более всего он зависит от макрофинансовой помощи государству от стран-партнеров.

Даже если "зерновое соглашение" не будет продлено, то наличный курс доллара не претерпит значительных изменений, отметил специалист.

"По доллару до конца весны пока не ожидается никаких изменений курса. Ситуация на рынке очень стабильная и благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают, какого-то давления на гривну просто нет. Теоретически это (возможна остановка "зернового соглашения") может повлиять на кэшевый рынок. Но это если аж в принципе она будет сорвана, то тогда действительно будет проблема для гривни. Но в ближайшее время ничего такого не ожидается", – сказал эксперт.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине обменники отказываются принимать не только поврежденные, но и устаревшие банкноты доллара. Для обмена такой купюры следует обращаться в банк, который отправит его банку-корреспонденту за границу и произведет замену.

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