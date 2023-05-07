Ситуация на рынке недвижимости существенно изменилась: какое жилье ищут украинцы

Украинцы в начале 2023 года стали обращать больше внимания на покупку домов, а не квартир на вторичном рынке. Спрос на частные дома составил 34,6%. А самым непопулярным видом жилья для покупки стали трехкомнатные квартиры.

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Такие данные обнародовали аналитики крупного портала по поиску жилья. Они также отметили, что однокомнатные квартиры стали интересовать украинцев меньше, чем двухкомнатные.

Самые высокие цены на однокомнатные квартиры со "вторички" – традиционно в Киеве ($84,8 тыс.). Далее в рейтинге находятся Львовская область со средней ценой $57,2 тыс. и Закарпатская с $47,1 тыс.

Однако на рынке аренды жилья ситуация кардинально отличается. В этом сегменте рынка самый высокий спрос зафиксирован как раз на однокомнатные квартиры (49,7%). На втором месте – "двушки" (31,8%). А меньше всего украинцы интересовались арендой домов и 3-комнатных квартир.

Какие цены в новостройках

На конец апреля средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве составила 51,3 тыс. грн. В этом показатели учитывались все типы квартир с любым количеством комнат.

Фактически же цены существенно различаются в зависимости от района. Дешевле всего жилье стоит в Соломенском районе – 19,7 тыс. грн за кв. м. Самый дорогой – традиционно Печерск. Там стоимость "квадрата" составляет в среднем 227,2 тыс. грн.

В Киевской области стоимость квадратного метра стартует от 10,4 тыс. грн. Однако максимальная цена достигает 132,3 тыс. грн за "квадрат". Среднее значение – около 31 тыс. грн за кв. м.

Высокие цены на новую недвижимость также сохраняются в ряде западных областей. Так, в Закарпатье средняя цена составляет 41,8 тыс. грн, в Львовской области – 38,5, а в Ивано-Франковской – 27,8 тыс. грн.

В целом по состоянию на апрель 2023 года в Украине была открыта продажа квартир в 73% жилых комплексов, строительство которых продолжается. Однако в эксплуатацию за этот месяц сдали только три новостройки (две в Киеве, одну во Львове).

Как сообщал OBOZREVATEL, по наблюдениям специалистов, В Украине в целом меняются правила игры на первичном рынке недвижимости. В частности, массовые инвестиции на начальном этапе строительства уходят в прошлое. Вместо них активизируется купля-продажа уже готового или почти готового жилья. Кроме того, из-за войны обновляются форматы строительства.

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