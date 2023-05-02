Рынок новостроек в Украине кардинально изменится: война переписала правила игры

В Украине меняются правила игры на первичном рынке недвижимости. В частности, массовые инвестиции на начальном этапе строительства уходят в прошлое. Вместо них активизируется купля-продажа уже готового или почти готового жилья. Кроме того, из-за войны обновляются форматы строительства.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL соучредитель INSPI Development Владимир Семенцов. По его мнению, война существенно ускорила процесс реформирования строительной отрасли. А потому после завершения боевых действий украинский первичный рынок станет более привлекательным для иностранных инвесторов.

"После войны девелопмент недвижимости претерпевает существенные изменения. Но пока достаточно оснований считать, что эти изменения будут способствовать стремительному развитию строительной отрасли в стране, а приобретение жилья станет более безопасным", – считает эксперт.

Так, Семенцов напомнил, что в 2021 году доходность строительства жилья в зависимости от формата, класса, расположения ЖК могла достигать 50%. Самым популярным было инвестирование в жилье на начальных стадиях строительства: на старте гражданин мог приобрести квартиру на 30-40% дешевле, чем после ввода дома в эксплуатацию.

"Активное привлечение средств граждан на старте строительства не только позволяло девелоперу завершить начатое строительство, но и приносило весомую прибыль, часть средств из которой сразу направлялась на новые проекты. Однако в условиях полномасштабного вторжения такая схема оказалась "удавкой"... Каждый второй возводимый объект попал в зону риска стать долгостроем", – подчеркнул эксперт.

По его словам, создание полностью прозрачного рынка строительства жилья возможно только после завершения войны. Однако некоторые изменения на первичном рынке уже произошли, отметил Семенцов. Он перечислил такие новые тенденции:

привлечение крупных инвесторов к реализации проектов без расчета на быстрые продажи жилья (т.е. накопление капитала для строительства в размере до 60%, что предохраняет девелоперов от форс-мажорных остановок строительства);

продажа двух третей квартир на завершающих стадиях строительства или после ввода объекта в эксплуатацию, а не на этапе котлована или начала строительства;

или после ввода объекта в эксплуатацию, а не на этапе котлована или начала строительства; развитие проектов в различных форматах недвижимости (многоквартирные дома, сервисные апартаменты, таунхаусы и частные усадьбы, гостиничная недвижимость);

изменения в проектировании домов, вызванные войной (строительство подземных паркингов-укрытий или внутриквартирных укрытий , использование энергосберегающих технологий, создание автономных систем отопления и энергопитания и т.д.);

, использование энергосберегающих технологий, создание и энергопитания и т.д.); развитие новых форм для инвестирования (например, фондов инвестирования в недвижимость) внедрение гибких систем приобретения жилья, в частности, увеличения роли государственных ипотечных программ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и пригороде столицы застройщики построили десятки незаконных многоэтажек. Ввести такие дома в эксплуатацию законно почти невозможно. При этом жилье в таких домах может стоить до двух раз меньше, чем похожие квартиры в многоэтажках без нарушений.

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