Ситуация на рынке труда для айтишников резко ухудшилась, работы не хватает: такого не было как минимум 10 лет

В Украине резко сократилось количество вакансий для айтишников. Такого снижения не было как минимум 10 лет.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По данным GlobalLogic (международная IT-компания, которая также имеет представительство в Украине), компании продолжают привлекать специалистов, хотя число вакансий в 2023-м уменьшилась уже на 13%. Падение зафиксировано впервые за 10 лет. Сейчас в Украине открыто всего около 200 вакансий.

"До полномасштабного вторжения индустрия испытывала нехватку квалифицированных специалистов, которые быстро могли бы адаптироваться на проекте. В 2023-м найм IT-специалистов уменьшился на 13%, но компании продолжают привлекать специалистов. По данным GlobalLogic, спрос и предложение в секторе сохраняются", – рассказывают OBOZREVATEL в GlobalLogic.

Антон Филькевич, руководитель департамента по поиску талантов ЕРАМ Ukraine (самая большая IT-компания в Украине) в комментарии OBOZREVATEL признает: из-за изменения ситуации на рынке пришлось изменить подход к поиску сотрудников.

"На 2023 год мы скорректировали наш процесс найма в соответствии с рыночным спросом и потребность в талантах закрываем за счет существующих специалистов, которые временно находятся без проектной работы", – говорит Филькевич.

Рекрутер одной из украинских IT компаний (название не указываем по просьбе рекрутера) Анна рассказывает OBOZREVATEL: найти работу в IT стало сложнее, особенно нетехническому персоналу (проектные менеджеры, офис менеджеры, рекрутеры, сорсеры, эйчары). Иностранцы не хотят подписывать новые соглашения, исходят из предыдущих проектов, потому что боятся форс-мажоров из-за полномасштабной войны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы назвали самую простую работу в Польше. Зарабатывать можно около 35 тыс. грн в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!