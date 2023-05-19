Ситуация с работой в Украине кардинально изменилась: статистика удивила даже специалистов

Количество предложений работы в Украине в середине мая 2023 года превысило довоенный уровень. Такая динамика стала сюрпризом даже для специалистов, ведь спрос на работников растет даже в прифронтовых областях.

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Впрочем, традиционно, больше всего вакансий открыто в городах-минллионниках, особенно в Киеве. Об этом рассказала эксперт рынка труда Мария Абдуллина в эфире национального телемарафона.

"Когда мы смотрим, как насыщается вакансиями рынок труда... Это уже превысило все прогнозы за последние 1,5 года. Количество вакансий достигло уровня, который был до полномасштабного вторжения, или даже уже превысило его", – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что когда в начале полномасштабной войны многие украинцы потеряли работу, кадровые эксперты были уверены: этот кризис будет невозможно преодолеть еще долгое время. "Теперь мы видим, что когда многие задействованы на войне, многие эмигрировали, создается ситуация, в которой работодатели ищут сотрудников. Хотя и не во всех сегментах", – объяснила Абдуллина.

По ее словам, рост числа вакансий напрямую связан и с восстановлением бизнесов. До недавнего времени оно имело довольно четкие региональные особенности, сосредоточившись в городах-миллионниках в центре и на западе Украины.

"Но в этом году мы видим, что постепенно восстанавливается активность и в четко прифронтовых регионах. Прирост положительный из месяца в месяц. В сумме это дает большое количество вакансий", – подчеркнула Абдуллина.

Лидером по числу вакансий, несмотря на все изменения рынка, остается Киев. Однако в столице выше и конкуренция за рабочие места, подчеркнула специалистка.

"Активным стали Черновицкая область, Закарпатье, Хмельницкий, Винница. Они проявились и в плане количества вакансий, и в плане количества отзывов", – констатировала эксперт.

По ее словам, фиксируется и номинальный прирост по зарплатам. Однако из-за высокой инфляции эффект повышения быстро нивелируется, потому фактические зарплаты зачастую оказываются даже ниже, чем до большой войны.

Самая плохая ситуация на данный момент наблюдается в туристической сфере, которая пострадала еще во время пандемии коронавируса. В связи с этим выигрывают компании, которые концентрируются на развитии внутреннего туризма.

Лучшая ситуация фиксируется в сфере обслуживания. "Очень активно насыщается вакансиями эта сфера. Это в основном на западе: Черновцы, Львов, Закарпатская область", – добавила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам других экспертов, на рынке труда в Украине назревает дефицит квалифицированных кадров. В первую очередь это касается рабочих профессий. Тем не менее стремительного роста зарплат не ожидается.

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