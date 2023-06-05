Изменились ли приоритеты арендаторов при выборе квартиры после серии обстрелов Киева: эксперт дал ответ

Несмотря на целый ряд обстрелов Киева страной-террористкой Россией в мае, приоритеты арендаторов при выборе жилья не изменились. Единственное условие, которое остается, – наличие бомбоубежища неподалеку.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины. Однако тенденции могут измениться, в зависимости от ситуации и частоты обстрелов.

"Не изменились приоритеты. По большому счету, приоритеты зависели от блэкаута больше. Но сейчас в этом плане все стабильно, все-таки ПВО работает. Нет уже таких условий, чтобы газ был, а также этажность уже не так учитывают. Но это пока. Не знаю, что будет дальше, потому что эти обстрелы хаотичны. Укрытие остается условием, чтобы было рядом, недалеко, а остальное – не так значительно", – сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате серии ракетных атак упало количество соглашений об аренде и продаже квартир. Продавцы вынуждены делать большие скидки, а покупатели не спешат закрывать сделки.

Да, обстрелы влияют на спрос и одновременно приводят к снижению цен. Как рассказывает киевская риелтор Юлия Курганова, к середине мая закрылись соглашения, которые были согласованы ранее. Теперь покупатели отказываются покупать жилье.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что самую большую сумму за аренду жилья (суточного) за городом придется заплатить жителям Киева. Медианная цена составляет 2374 грн/сутки.

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