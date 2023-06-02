Сколько украинцам обойдется аренда дома на выходные: озвучены суммы по областям

Самую большую сумму за аренду жилья (суточного) за городом придется заплатить жителям Киева. Медианная цена составляет 2 374 грн/сутки.

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В Днепропетровской области отдых обойдется в 1 400 грн. Об этом свидетельствуют данные популярного портала объявлений.

Более дорого придется отдать за отдых за городом жителям Львова и Ужгорода. Посуточная аренда на Львовщине составляет 1 662 грн, на Закарпатье – 1514 грн. В Одесской области – 1 387 грн.

На Львовщине наиболее популярными направлениями по количеству отзывов на объявления посуточной аренды жилья являются:

Славское (медианная стоимость жилья за 1 сутки – 1 583 грн);

Волосянка (1 400 грн);

Сходница (1 300 грн).

Еще одна популярная область для отдыха в горах – Ивано-Франковская. По количеству отзывов на предложения посуточной аренды коттеджей и домов, украинцы чаще всего предпочитают отдыхать в таких населенных пунктах:

Яремче(1 137 грн);

Микуличин (1 542 грн);

Ворохта (1 294 грн);

Поляница (3 450 грн);

Яблоница (1 583 грн).

Больше всего предложений и ответов на объявление от пользователей на объявление посуточной аренды жилья у Киевской области. Наиболее популярные направления:

район Софиевской Борщаговки (более 8 тыс. грн);

село Вишенки (8 800 грн);

село Горенко (7 700 грн);

село Ворзель (2 075 грн);

село Жукин (1 200 грн);

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве в результате серии ракетных атак упало количество сделок об аренде и продаже квартир. Продавцы вынуждены делать большие скидки, а покупатели не спешат закрывать сделки.

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