Сон предсказал удачу: как житель Нью-Джерси благодаря лотерее стал миллионером

Житель округа Юнион в штате Нью-Джерси выиграл 1,5 миллиона долларов в лотерею Jersey Cash 5 после того, как увидел вещий сон. Счастливый билет он приобрел в магазине EZ Check в Рауэй, и теперь планирует использовать выигрыш с умом.

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Об этом пишет издание UPI. Американец, недавно потерявший работу, искал новые возможности, когда однажды ему приснился сон, побуждавший его попробовать удачу.

По его словам, он всегда верил в то, что хороший сон – это знак действия. Именно поэтому он решил купить лотерейный билет. "Мне всегда говорили, что если у меня есть мечта, и если это хороший сон, я должен играть ", – рассказал победитель.

Его выбор пал на билет Jersey Cash 5, который он приобрел в продуктовом магазине EZ Check в Рауэй. 26 февраля состоялся розыгрыш, в котором все пять чисел в его билете совпали с выигрышной комбинацией, подарив ему невероятный джекпот.

Муж признался, что даже не выбирал цифры самостоятельно – удача нашла его случайно. "Это я даже не могу объяснить. Я даже не выбирал свои номера", – сказал он. Его победа стала своеобразным чудом, ведь деньги поступили именно в тот момент, когда они были наиболее нужны.

"Это просто безумие. Позвольте мне сказать вам: Бог отвечает на ваши молитвы", – поделился счастливый победитель. После выигрыша мужчина планирует потратить деньги с умом, поскольку они станут для него финансовой поддержкой в период поиска новой работы и откроют перед ним новые перспективы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Луцке разыскали счастливого обладателя билета № 0038096, выигравшего 1 млн гривен в государственной лотерее. Победительницей стала жительница города по имени Эвелина (фамилия не раскрывается). Женщина уверяет, что стала богаче благодаря семейной традиции участвовать в лотерее, которую переняла от отца.

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