США дали толчок украинскому производству стали: Байден пошел на масштабный шаг

Президент США Джо Байден принял решение отменить пошлины на украинскую сталь в размере 25% еще на один год. Кроме того, сталь из ЕС, для изготовления которой использовали украинское сырье, также освобождена от пошлин.

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Таким образом, Украина сможет продавать свою сталь на одном из крупнейших рынков – США. Также решение освободить от пошлины сталь из ЕС, которую изготовили из украинского сырья, подталкивает европейские компании к покупке украинской продукции, говорится в сообщении Минэкономики.

"В течение этого года мы объясняли партнерам, что главный способ восстановить украинскую металлургию – это интегрировать ее в производственные цепочки в ЕС и США. Прокламация президента США – один из наиболее практичных способов усилить такую интеграцию", - прокомментировала Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Украина также работает с ЕС по интеграции рынков стали. Автономные торговые мероприятия ЕС, продленные на год 25 мая, предусматривают освобождение украинской стали от уплаты антидемпинговых и защитных пошлин. Кроме того, в рамках промышленного диалога Украина-ЕС начат отдельный диалог по стали, который включает производителей стали.

Производство стали в Украине в первом квартале 2023 года было на 66,22% меньше, чем в первом квартале 2022 года – 1,23 млн. тонн против 3,6 млн. тонн соответственно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европейский союз по итогам января-марта 2023 года увеличил импорт металлолома черных металлов из Украины в 16,54 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года